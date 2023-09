Amici 23, Mattia Zenzola si commuove davanti a Maria: "Ecco cosa dico ogni volta che mi chiedono cosa penso di te"

Ha preso il via la nuova edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi che da più di 20 anni entra nelle case degli italiani. Oggi 24 settembre, in onda su Canale 5, si sta formando la nuova classe degli allievi. Prima, però, un momento cult di ogni prima puntata. L'ultimo vincitore, infatti, riporta la coppa vinta, in attesa che venga riconsegnata a chi trionferà al serale. Ecco infatti arrivare Mattia Zenzola. Il ballerino di latinoamericano, emozionato, si è messo al centro dello studio. Dopo aver riposto la coppa nella teca, si è rivolto ai nuovi talenti della scuola e ha detto loro: "Sembra scontato però è molto emozionante essere qui", ha esordito.

Quindi ha aggiunto: "Questa per due anni è stata la mia seconda casa. Ricordo che ero un ragazzo pieno di insicurezze ma con un grande sogno. Oggi sono qui e mi sento più sicuro di me. Questo per dirvi che questa è una scuola di vita, non è solo di ballo o canto. Vi do un consiglio, senza insegnarvi nulla, è un'esperienza troppo bella. Godetevi tutto al massimo perché capita una sola volta nella vita. Mi emoziono a dirlo, ve lo giuro". Infine ha concluso: "Ci saranno sempre momenti un po' così, l'importante è superarli e andare avanti con l'amore, che è il motore della vita. Non si molla mai, mai", ha affermato Mattia Zenzola, il vincitore della passata edizione del talent. "So che sei stato preso da Siani (Alessandro, ndr) per 'Mare Fuori', complimenti e in bocca al lupo. Spero di vederti presto scemetto", ha detto De Filippi. Quindi lui l'ha ringraziata, con le lacrime agli occhi: "Non ti stanchi mai Maria. Ogni volta che mi chiedono come sei dico: si vede la voglia che ha questa donna di far realizzare dei ragazzi e non è da tutti".

Spazio poi a Cristiano Malgioglio, tra gli ospiti della puntata nonché futuro giudice del serale, come annunciato dalla conduttrice. Durante la puntata di oggi, mano a mano, i concorrenti si esibiranno tra danza e canto. Solo alcuni, però, potranno coronare il sogno di entrare nella scuola più famosa della tv italiana. Tra loro, rivelano le anticipazioni, ci sono anche due volti noti.