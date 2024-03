Amici, stasera il serale: a che ora inizia, eliminati e giudici (SPOILER)

Stasera in tv la prima puntata del serale di Amici, il programma di Maria De Filippi. La parte "scolastica" è ormai terminata, ora inizia lo show. Gli allievi, dopo i casting e 7 mesi di scuola, sono pronti alla fase finale della gara. Anche quest'anno le puntate sono registrate (a eccezione della finale logicamente). Ecco cosa si sa, stando a quanto riportato da SuperGuidaTv.

Gli ospiti e i giudici

Gli ospiti della prima puntata del serale sono Michele Bravi (che in realtà è anche giudice); Giusy Buscemi, la Signora Coriandoli, Enzino Iacchetti e Giobbe Covatta. I giudici fissi sono, invece, Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e il già citato Bravi.

La prima manche

La prima sfida vede la squadra degli ZerbiCele contro PettiMondo (o Todarelli). Insomma la maestra Celentano e Rudy contro anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Petit contro Giovanni. Vince Petit.

Marisol contro Gaia (ma il guanto viene annullato).

Marisol e Dustin contro Martina. Vince Martina.

Holden contro Lil Jolie. Vince Holden.

Di conseguenza vincono gli Zerbi-Cele e rischia Ayle (perde contro Gaia e Giovanni).

La seconda manche

Questa volta gli Zerbe-Cele affrontato i CuccaLo (Cuccarini e Lo).

Petit contro Sarah. Vince Petit.

Dustin contro Kumo. Vince Dustin.

Vincono nuovamente gli Zerbi-Cele. Al ballotaggio vanno Mida, Sarah e Kumo. Quest'ultimo al ballottaggio finale.

La terza manche

Giovanni contro Nicholas. Vince Nicholas.

Lucia contro Martina. Vince Martina.

Mida contro Lil Jolie. Vince Mida.

Quindi al ballotaggio vanno Martina, Lil Jolie e Gaia.

Eliminati

Pare che siano state due eliminazioni. La prima è stata quella di Ayle. La seconda, invece, non la conosciamo. Sappiamo solo che al ballottagio finale sono andati Kumo e Lil Jolie. Chi, tra i due, dovrà abbandonare definitivamente il talent?

Altre dinamiche

Pare che, come ogni anno, non mancheranno le liti tra i professori, soprattutto per quanto riguarda i guanti di sfida. Lil Jolie pare si sia molto emozionata, tanto che è intervenuta la stessa Maria De Filippi per tranquillizzarla. Anche gli insegnanti sono scesi in campo con alcune divertenti performance: Zerbi-Cele a tema Barbie, i CuccaLo hanno ballato La febbre del sabato sera e i PettiMondo hanno scelto un film ispirato alla vita di Elton John. Hanno vinto i primi.

