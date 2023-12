Amici, la produzione prende un provvedimento disciplinare. 3 allievi coinvolti: chi sono

In alto il video del provvedimento disciplinare

Non c'è edizione di Amici che non preveda dei provvedimenti disciplinare. Anche quest'anno, infatti, è già capitato più di una volta. E continua ad accadere. Proprio di recente, alcuni allievi sono stati richiamati per un comportamento scorretto. Durante la puntata del daytime andata in onda il 19 dicembre scorso, la produzione è intervenuta via audio richiamando tutti gli allievi di canto nella saletta. Lì sono stati informati della decisione del programma.

L'incaricata della produzione del talent di Maria De Filippi ha spiegato che una vocal coach ha segnalato agli autori un fatto poco spiacevole: "Il riscaldamento vocale collettivo quotidiano è come una palestra, un training che ha senso solo se le persone che lo praticano mettono testa e corpo nella condizione di trarne beneficio altrimenti non è istruttivo ed è inutile. Chiacchierare tra un vocalizzo e un altro costringendo l'insegnante l'insegnante a richiamare l'attenzione verso una cosa utile a loro è assurdo".

"In sostanza vorremmo solo - continua la lettera -, che tutti i ragazzi prendessero la cosa sul serio quanto noi e che l'amore che noi stesse (le insegnanti, ndr) proviamo per la nostra materia diventasse un momento di scambio, apprendimento e crescita. Non una fastidiosa mezzora di intrattentimento prima delle fasce che fanno mal volentieri e che gli sottrae prezioso sonno. Grazie".

Vietato usare la connessione internet, eppure qualcuno lo fa

La produzione: "Ho chiesto ai vocal coach i nomi dei responsabili di questo comportamento sono: Ayle, Holden e Mida". Ayle ha provato a lamentarsi ma i compagni lo hanno messo a tacere. Il provvedimento in questione è il seguente: i tre ragazzi non faranno più riscaldamento vocale e avranno 5 fasce con il vocal coach in meno a settimane. Fasce che stanno redistribuite agli altri compagni. "Per sempre?", hanno domandato i ragazzi. La risposta è affermativa.

Mida: "A me è una cosa che interessa tanto, mi sembravo partecipe. Mi dispiace tanto, non me lo aspettavo". Ayle inoltre pare che abbia utilizzo l'iPad per andare su internet, "una mancanza di rispetto per i compagni che non lo fanno. Prendilo e consegnalo sulle scale", ha detto la produzione. Poi anche Holden ammette di avere a disposizione una connessione internet. Holden: "Ayle, te lo abbiamo sempre detto che fai troppo panico. Non solo tu eh, abbiamo".