Amici, la casetta è un porcile. La produzione richiama gli allievi, loro si difendono: "Non siamo tutti, ecco chi non pulisce mai"

In alto il video del provvedimento disciplinare



Anche quest'anno ad Amici arriva il provvedimento disciplinare per la mancata pulizia della casetta. I fan del programma di Maria De Filippi lo sanno, in ogni edizione c'è qualcuno degli allievi - anche più di uno - che non presta attenzione a mantenere la casetta in ordine. Durante la puntata di oggi, 13 ottobre, la produzione si è infatti messa in contatto con i ragazzi per spiegare loro la situazione. Il risultato? Uno di loro non potrà esibirsi durante la puntata del pomeridiano in onda la prossima domenica.

“Vi abbiamo dato del tempo però purtroppo dobbiamo fare i conti con un problema che si ripresenta: le pulizie. Vi faccio vedere un video”, dice la produzione. Quindi viene mostrato il filmato. Vestiti buttati ovunque, cibo non finito, fazzoletti, scarpe per terra: di tutto e di più. Stanze completamente in disordine. Insomma, sembra un porcile. Qualcuno prova a difendersi: “Noi abbiamo pulito a fondo”. Molti altri ridono. La produzione interrompe il video e li gela: “Non c’è nulla da ridere”. Riprende il video, al termine del quale la produzione del programma aggiunge: “Speravamo di essere stati chiari. Evidentemente non è così. Qualcuno di voi ha qualcosa da dire?”.

I ragazzi di Amici fanno un nome: è lui l'allievo che non pulisce mai

Nicholas afferma: “Per quanto riguarda la cucina, ci siamo ritrovati più volte a pulirla, non mi sento tirato in causa. Sono sempre i soliti che puliscono”. Petit commenta: “Chi sporca lava, sì. Tanto alcune persone mangiano e poi se ne vanno”. Sofia è d’accordo. Anche Gaia: “Una parte di noi ha cenato, ha pulito tutto, un’altra parte no. Per me è una questione di rispetto, io levo roba in continuazione. Non sto dicendo bugie”. Lil Jolie dice: “Io cucino per tutti, mi aspetto che questi tutti puliscano”. Dustin pure: “Io cucino, mangio e lavo”.



La produzione quindi dà un compito agli allievi: “Uno alla volta vi chiamo, vi alzate e dite i tre nomi di chi secondo voi si impegna meno in casetta”. Il risultato? Ezio è il più nominato e quindi non potrà esibirsi nella puntata di domenica 15 ottobre. Il cantante ci rimane malissimo.