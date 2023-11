Amici, cos'è accaduto durante il daytime del 16 novembre: il riassunto della puntata

Si sono letti le lettere scritte reciprocamente: il primo appuntamento, le lacrime, i sentimenti. Di chi si tratta? Mew e Matthew, i concorrenti di Amici in apprensione perché il secondo potrebbe lasciare la scuola (c'è una sfida tosta che dovrà affrontare). "Sappi che queste lacrime.." legge Mew ma poi crolla a piangere. "Per me tu sei più di quello che scrivo, più della musica che ascolto, più della mia stessa vita. Sei l'unica persona che riuscirebbe a farmi accettare la sconfitta. Non lasciar mai che la vita ti spezzi il cuore perché tu sei più di quello che vivo, più di queste parole. Ti amo per sempre".

A seguire viene mostrato chi sarà lo sfidante di Matthew. Si tratta di Sesto VI. Due prof sono interessati: "Ho un'attitudine diversa rispetto ai miei coetanei. La mia scrittura è molto di pancia. Mew? Mi piace tantissimo". Loro ridono. Poi lo sfidante aggiunge: "Mida, Lil Jolie mi piacciono molto. E basta. Quelli che non ho citato non mi catturano l'attenzione. Matthew è un bel ragazzo, è un tipo che ha questa sfumatura mezza rock ma il suo inedito non mi piace, è monotono. Potrebbe fare meglio". "Mamma mia, che legnata incredibile - dice Matthew -. Sicuramente è un personaggio, molto bene. Molto bene niente in realtà, molto male ragazzi. Comunque è bravo. Il fatto che Mew gli piaccia? Beh, musicalmente. Ci sta, è molto brava".

Sofia incontra Emanuel Lo. Il maestro ci tiene che lei veda un filmato. Ovvero quello in cui mostra le proprie insicurezze, con i compagni e con gli altri insegnanti di musica: "In puntata poche volte è andata bene", dice lei in lacrime. Rientrati in sala, Lo afferma: "Secondo te è normale affrontare in questo modo la tua passione? Tre volti demandi il problema all'esterno. Qui Sofia si va avanti con il talento e tu ce l'hai ma lo stai buttando all'angolo. Nell'audizione con Alvin Ailey School cos'è successo? Nessuno ha visto se tu facevi hip-hop, quello o quell'altro. Qui ogni situazione sarà così. Il carattere è fondamentale". "Io me la prendo con me stessa ma poi non ho le pa**e. Il problema centrale sono io e come prendo le cose. Io lo so, mi rendo conto. Mi faccio tutto film".

I ragazzi di Amici ieri hanno affrontato una verifica musicale: toni, semitoni, legature, solfeggio. Com'è andata? Spoiler: male per la maggior parte. Ecco la classifica:in ordine decrescente

Infine Mew è stata la protagonista dell'esperienza speciale offerta da Marlù. Per lei una lezione di Hip-Hop: "Ho fatto 15 anni di ballo, anche se è tanto che non ballo", quindi ha iniziato tra movimenti e primi passi. Al via, la ragazza si mostra effettivamente molto portata, anche il maestro glielo fa notare: "Sei super. Brava, non sapevo di queste doti". La puntata termina, ma viene anticipato cos'accadrà nella prossima: l'insegnante Alessandra Celentano entra e dice: "Avete 5 minuti per prepararvi, vi aspetto in studio". Quando le viene chiesto come dovranno vestirsi, la maestra li gela: "Se ci sono io, secondo voi come dovete vestirvi?".