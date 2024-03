Amici, due ex vincitori ospiti (ma il pubblico non c'è). Chi sono

In alto il video con Gaia ospiti di Amici

Domenica 17 marzo, su Canale 5 va in onda "Amici.. verso il serale", una puntata speciale del talent di Maria De Filippi. La fase del pomeridiano, infatti, è terminata. Mentre da sabato prossimo inizierà il serale del programma. Questa puntata, dunque, è dedicata agli allievi giunti alla fase finale del programma. Una sorta di "quiete prima della tempesta". Ma chi sono gli ospiti e come si svolge la puntata?

Ospiti e il pubblico

Innanzitutto non è presente il pubblico. Gli allievi, infatti, sono stati chiamati in studio. Qui sono stati fatti accomodare su alcuni comodi puff. Subito dopo sono entrati due ospiti (probabilmente non gli unici della puntata), ovvero Gaia Gozzi e Mattia Zenzola, ex vincitori del talent di Canale 5. I due hanno parlato del proprio percorso, dando alcuni consigli agli allievi. Non solo. Si sono anche esibiti: Gaia ha cantanto Chega e Tokyo, mentre Mattia ha ballato. Non solo loro. Anche gli allievi hanno avuto modo di esibirsi.

Le parole di Gaia

Gaia: "È stato un periodo veramente di alti e basi. Io vado a interruzioni e questa cosa all’inizio mi ha fatto dire 'ok forse l’idea che avevo del mio percors , di me come cantante e autrice era diversa da ciò che il pubblico recepiva'. Ho iniziato a fare il lavoraccio di capire chi fossi io, cosa portare e alla fine tu, Maria (in collegamento audio, ndr) mi hai dato l’opportunità di portare il portoghese all’Italia. Questo in precedenza non era stato supportato da chi avevo a che fare.. ma avere almeno una persona.. e se quella persona che ci credeva era Maria De Filippi. Se lei, Maria, vede qualcosa in voi vuol dire che c’è un fuoco che arde. Lei è un radar ma oltre a quello voi siete molto forti. Non bisogna peccare di presunzione ma essere sicuri di quello che si è".