Amici, "Que Pasa". Testo e significato del nuovo inedito di Mida

In alto il video di Mida che canta "Que Pasa"

Durante la puntata del serale di Amici andata in onda sabato 20 aprile, Mida ha presentato il suo nuovo singolo dal titolo "Que Pasa" (ovvero "Che succede"). Non è la prima volta che Mida utilizza lo spagnolo per cantare, d'altronde è nato in Venezuela e porta con sé le sue origini, con orgoglio.

Testo "Que Pasa"

Ti ho preso un fiore per strada

m'ama o non m'ama

questo fine settimana

non mi sparire

dobbiamo uscire

la selezione all'entrata

fuori da casa, como te llamas

resti a dormire? Si fa per dire

se ballano tutti tranne te

hai preso la mira con gli occhi

come cecchini sui tetti

ma

se ballano tutti tranne me

e mi sento un problema

solo per questa sera

mi punti le mani a pistola

mi fai ora que pasa

non è tempo di tornare a casa

mi punti le mani a pistola

mi fai ora que pasa

bella e dannata

come Caracas

bella e dannata

come Caracas

ma avere paura

ti amo come il maldito dinero

e sotto il tuo vestito di nero

e perché, gioventù no habla italiano

tuo padre ci guarderà strano

c'è una cosa a cui non puoi dire stop

che stasera se vuoi

mi punti le mani a pistola

mi fai ora que pasa

non è tempo di tornare a casa

mi punti le mani a pistola

mi fai ora que pasa

bella e dannata

come Caracas

Significato e autori del testo

Il brano non è stato ancora rilasciato sulle piattaforme digitali e non è noto chi siano gli autori al momento. Ad ogni modo il significato del testo sembra richiamare una coppia che si sta appena conoscendo. Lui (Mida) la invita a ballare e poi a stare insieme, ma non si sa lei accetterà, dato che è "bella e dannata". "Come Caracas", ovvero la città dov'è nato il giovante cantante.