Amici, Todaro a Dustin: "Sempre nudo, catturi ma non hai cuore". Mida: "Anno pesantissimo, ecco cos'è accaduto ai miei genitori"

In alto il racconto di Mida

Si è aperta con i nuovi compiti per i ragazzi la puntata del daytime di Amici andata in onda oggi 12 ottobre. Una busta blu da Anna Pettinelli per Mida: “Hai fatto diverse esibizioni, ciò che esce di te è che continui a cercare il pubblico e a rendere la tua esibizione una caciara. Sei un cantante o uno scalda pubblico? Anche domenica scorsa mi ha catturato di te l’energia ma ora ti assegno un compito sull’intensità e la maturità del canto, non altro”. “Posso dire che la ringrazio? Speravo mi arrivasse questa roba”, ha detto lui. Di cosa si tratta? “Brividi” di Mahmood e Blanco. Quindi via a studiare il pezzo con Lorella Cuccarini, divenendo questa l'occasione anche per alcune confessioni personali.

“I miei ultimi anni ho sacrificato tante relazioni ed occasioni per fare questo. Ho lavorato tanto per capire tante cose. A volte non ho avuto la testa. Ho imparato ad ascoltare, prima non lo facevo. Spesso ascoltavo poco i miei genitori e spesso anche i miei amici, le persone con cui lavoravo - ha raccontato Mida -. È stato un anno assurdo. Non me lo aspettavo e i miei si sono separati. L’ho vissuta male, poi ho capito vedendo le due facce tornare un po’ al loro colore. Ho dovuto fare due traslochi, è stato un anno pesantissimo. Mamma è la donna della mia vita, è un angelo”. “Che tipo di figlio sei stato?”, ha domandato Cuccarini. “Da piccolo ero una testa calda, avevo diversi problemi a relazionarmi. Ho cambiato due, tre scuole, non mi sono mai riuscito veramente a integrare, non capivo mai il perché. L'ho capito dopo, il problema era io. Ho fatto un lavoro gigantesco su come appaio, per smussare quello scudo di ‘antipatico’”.

Todaro rimprovera Dustin e gli dà un compito: di cosa si tratta

Matthew ha incontrato il produttore Giulio Nenna: “Qui è una bella avventura”, ha affermato lui. “Il pezzo mi piace tantissimo, ci sto lavorando. Faremo una cosa gigante, con tanta energia. Spacchiamo tutto, ci aggiorniamo con il pezzo”, ha risposto Nenna.

Anche per Dustin è arrivato il primo compito. Il talentuoso ballerino, infatti, dovrà rispondere ad un’assegnazione di Raimondo Todaro: “Le tue esibizioni quasi sempre nudo catturano, ma un ballerino è anche interpretazione e cuore. Mi dispiace dirti che queste cose non le vedo. [..] Buon lavoro”. “Per me, nelle mie coreografie la mia faccia è molto importante. Non è che faccio solo quello che viene sul momento. Mi ci devo solo impegnare di più”, ha replicato lui. Ma la danza non è l’unica cosa che Dustin sta studiando. Infatti, c’è anche l’italiano. I compagni lo stanno aiutando molto: da Kumo a Holy Francisco, tutti lo supportano. Certo, non è assolutamente facile. Ma, piano piano, ce la sta facendo.



Infine ecco un’esperienza speciale per Space con lo sponsor Marlù. Di cosa si tratta? Una lezione di hip-hop. L’insegnante è Giulia Stabile: “Lo sai che non so pronunciare il tuo nome? Hai mai ballato? Ah no? Urca! Io ti faccio sudare eh”. “Sono carichissimo”, dice lui. Iniziano a saltare e poi a ballare. Non sembra molto portato, anche se Giulia ce la mette tutta e lo incoraggia: “Bravo. La danza è fatica, sacrificio”.