Amici, la rara litigata tra Tocca e Todaro: "Facciamo i conti a casa". Interviene Maria De Filippi

Raimondo Todaro, Francesca Tocca e la litigata ad Amici. Domenica 7 gennaio, il talent show di Maria De Filippi torna in onda con la prima puntata del 2024. I due coniugi - sposati da circa 10 anni - ricoprono due ruoli differenti ad Amici: lui è un insegnante di danza. Lei, invece, è una bellerina professionista. Nonostante questo, quasi mai si sono visti parlare, nello stesso momento, magari per la stessa vicenda. È accaduto oggi, con tanto di litigio.

Quasi sul finire della puntata, Maria De Filippi è andata in pubblicità. Tornati in studio, la presentatrice ha annunciato:“Durante il break pubblicitario ho parlato con Umberto Gaudino (ballerino professionista, ndr) e gli altri, sono tutti un po’ dispiaciuti per la tua frase sulla coreografia", le parole per Todaro. Solo qualche riga per contestualizzare: durante una precedente esibizione, il ballerino Giovanni (di Todaro) si era esibito su una coreografia che il maestro non aveva visto precedentemente. Commentandola, Todaro aveva chiesto: "Questo pezzo non lo avevo lavorato personalmente con Giovanni, ci eravamo focalizzati su altro. Praticamente lo ha fatto da solo. Se io sono in sala, per lui posso fare la differenza". "Sono stato seguito da Umberto", aveva detto il ballerino.

Il litigio: "Sai il bene che ti voglio, però.."

Tornando al litigio. Maria De Filippi chiede ai ballerini di entrare in studio. Entrano tutti, anche Francesca Tocca, la moglie di Todaro. Umberto rompe il silenzio: “Ci conosciamo da una vita, sai il bene che ti voglio però ci sono rimasto male semplicemente perché sai il lavoro che c’è dietro e quindi far passare il messaggio che Giovanni non è arrivato pronto perché non c’eri tu..”. Raimondo replica: “Domanda: quella coreografia è stata preparata come tutte le altre? A livello di ore dico”. “Sì”, dice Gaudino. Todaro di nuovo: “E allora c’è un problema. Io vi lascio carta bianca. Io ho avuto la sensazione che quella fosse stata preparata di meno”.

Interviene De Filippi: “Scusa se mi intrometto. C’è una frase che ha dato fastidio..”. Umberto di nuovo: “Come lo hai esposto mette in dubbio il mio lavoro, che ci metto l’anima”. “Perché questa non l’ho vista? Di solito vedo tutto”, domanda l'insegnante di danza. Umberto rimane in silenzio. Todaro di nuovo: “Se non mi fidassi di te e di mia moglie, che ci ho ballato 20 anni insieme, non vi avrei lasciato carta bianca”. Gaudino è emozionato, continua a dire poi: “Quello che facciamo in sala è sempre il massimo, sono solo rimasto male ci quello”. A questo punto interviene Tocca, inaspettatamente: “Vorrei dire solo una cosa. Sono sicurissima che ti sei solo espresso male perché quello che è arrivato a noi purtroppo è questo. Io vorrei solo che lo confermassi". “Franci, la sensazione che ho avuto io è stata questa", continua Todaro. La conduttrice di nuovo: “Lei vuole che tu dica che ti sei espressa male. “Litigheremo a casa, Maria che ti devo dire? - le parole di Todaro - Non sto dicendo che ho la bacchetta magica”.

Il botta e risposta tra Tocca e Todaro: "Non parlerò più"

La presentatrice prova a chiarire la situazione: “Se tu fossi entrato in sala, se avessi detta la tua, sarebbe cambiato qualcosa? Tua moglie ti sta chiedendo questo”. “Non hai capito proprio niente”, dice Tocca. “Sì, per me sarebbe cambiata”, dice Todaro. De Filippi: “Lei mi sembra puntuta, ammazza. Lei sta dicendo che probabimetne su 4 coreografie, pur riconoscendo che la tua presenza in sala è un valore aggiunto, anche con te non sarebbe stato scontato che la coreografia potesse cambiare”. "Non è detto. Mi fido sempre, ho detto un pensiero. Non parlerò più”, dice Todaro. Giulia Pauselli, altra professionista, aggiunge: “Se non sei contento di qualcosa, non dirlo qui, ci sono sedi e sedi. Dillo nei camerini”.

De Filippi rivela: "Ho detto che potevamo non mandarlo in onda"

Ancora Maria De Filippi: “Quando ci ferimiamo mi dicono che Umberto c’è rimasto male. Siccome la puntata è registrata ho detto che potevamo non mandarlo in onda e Umbero mi ha detto: 'No, va in onda perché sono sicuro del mio lavoro'. Lo dico solo per rispetto di Umberto”. Todaro conclude: “Noi abbiamo un rapporto talmente stretto che proprio per questo mi permetto di dirlo”, poi va ad abbracciare il ballerino professionista. Tocca conclude: "Poi facciamo i conti a casa". "Sono cavoli tuoi", aggiunge Celentano ridendo.