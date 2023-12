Amici, gli allievi si scambiano i regali di Natale: Marisol in lacrime. Ecco perché

In alto il video con le lacrime di Marisol

Durante la puntata del Daytime di Amici andata in onda poco fa, gli allievi della scuola più famosa d'Italia si sono scambiati i regali di Natale. I concorrenti sono stati richiamati in saletta, lì hanno scartato alcuni regali. Ogni ragazzo ha sorteggiato il nome di un compagno a cui fare un regalo. C'è Simone che lo ha ricevuto da Sarah: "Caro Simone, non ti conosco come i tuoi amici più stretti, non sarò tra le persone con cui hai legato di più ma ti sono capitata io per il regalo. Sei umile e determinato, si vede che ami la danza, ce l'hai dentro. Devi credere di più in te", legge Simone. Cosa trova? Un casco da astronauta: "La prima cosa importante che ho fatto è stata ballare qua con Umberto e il quadro era Wonder e avevo come oggetto di scena questo casco. Un bellissimo pensiero", ha commentato lui.

Gli altri regali

E ancora altri regali. Nicholas ha scartato il regalo di Giovanni: una divertente maglia con scritto: "Se cerchi l'en dehors non chiedere a me". Poi Lil Jolie, a cui Petit ha regalato un bollitore personale. Holden ha regalato a Mew una maglia con Matthew in mutande, appositamente modificato con un fisico super muscoloso. E ancora altre simpatiche magliette e regali per tutti gli altri. Un momento di allegria e spensieratezza. Ma non sono mancate le lacrime, quelle di Marisol, che ha letto una lettera che gli ha scritto il suo Petit.

Le lacrime di Marisol

In camera, seduti entrambi sul letto, Marisol e Petit si sono regalati un momento personale molto intenso. Marisol ha letto la lettera che gli ha scritto il ragazzo: "Ogni giorno che passa capisco quanto tu sia importante per me. Come sai questo percorso non è facile, ma grazie a te anche nei momenti brutti riesci sempre a strapparmi un sorriso. Sto capendo cosa vuol dire amare, cosa che non ho mai fatto prima. Sei una persona bellissima. Non avrei mai pensato di trovare l'amore qua dentro".



"Tu mi hai fatto subito capire quanto tenessi a me, sono arrivato a scrivere uagliò (brano di Petit, ndr) pensando a noi due. Sei speciale, non cambiare mai. Mi piace perché sei genuina e sorridente. Quel sorriso lo trasmetti agli altri. Sei il più bel regalo che potessi farmi. Ti amo". Abbracci e lacrime: "Sto morendo", dice la ballerina tanto è emozionata. In sottofondo una canzone di Tiziano Ferro. Più che Amici sembra Uomini e Donne. Il regalo? Un articolo di gioielleria.