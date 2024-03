Amici, eliminati e il riassunto della seconda puntata del serale

Sabato 30 marzo, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Tante le dinamiche che hanno animato la serata: sfide, litigi, ospiti, momenti divertenti e altri, invece, più tristi (specialmente per gli allievi coinvolti nelle eliminazioni). Ecco una sintesi di quello che è accadauto.

Il litigio tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

La puntata è iniziata subito con un litigio: quello tra le due insegnanti di canto Cuccarini e Pettinelli. Cosa si sono dette?

“Io ho qui un guanto.. Martina contro Mida”, dice Anna Pettinelli. Maria De Filippi legge la lettera di Anna Pettinelli: “Cari Lorella e Mida, vi siete spaventati, avete urlato alla sfida per il guanto della settimana scorsa ma io non demordo. Vi cambio canzone ma non la modalità perché al serale vorrei sentire cantare senza effetti e aiutini. [..] Se sei un cantante, caro Mida, non frignare. C’è un pezzo da cantare per 50 secondi acapella, senza base e poi con base ma senza autotune. Forse, come penso io, non sai cantare”.

Lorella Cuccarini interviene: “Lo abbiamo rifiutato. Intanto io ti consiglio di moderare i termini delle lettere perché ci faresti più bella figura. Non lo trovo di buon gusto. Questa non è una esibizione, è una punizione. Anna, fatemi parlare. Dici sempre cose senza senso eppure ti faccio parlare quando parli. Se tu fai una sfida e credi fermamente in Martina, tu porti ‘io canto’ e la fai fare a entrambi a loro modo. Permetti di farlo fare a Mida nel suo stile. Essere al serale significa dare la possibilità a tutti i ragazzi di esprimersi, invece il tuo fine non è quello. Tu vuoi mettere Mida in difficoltà". La giuria deve decidere se il guanto sia equo o meno.

Malgioglio commenta: “Per me non è equo, assolutamente. Perché tu metti in ridicolo un ragazzo che naturalmente ha un modo di cantare suo. Non ti avvicinare amore, che mi spaventi. Scusami, poi l’autotune, tu fai tanta radio. Lo usano tutti, non sono d’accordo con te. Amore assolutamente, il ragazzo (Mida, ndr) ha una personalità. Allora perché non gli fai cantare un brano di Eminem? Non mi fare venire il sangue al cervello”. Michele Bravi allora: “Secondo me le premesse sono sbagliate. Tu parti dal presupposto che devono confrontarsi con il brano di ‘Io Canto’. Sono d’accordo a dire che Mida può non essere credibile e credo che lui sappia di non rappresentare quel tipo di cantante. Per me non è equo”. Quindi il guanto è annullato. Pettinelli non è d’accordo.

Botta e risposta tra Nicholas e Todaro; il primo eliminato

Guanto di sfida di Raimondo per Nicholas e Giovanni. Il maestro scrive una lettera a Nicholas e lui ci rimane male: “Dal mio ex professore non me l’aspettavo, evidentemente ciò che era stato costruito non era così solido”. Todaro spoiega: “Giovanni non è avvantaggiato. Il flamenco non è vicino al latino. Chiudo dicendo solo: non ti ho offeso nella lettera. Ho detto che siamo qui e balliamo”. Quindi vince Giovanni. Poi Lucia, Nicholas e Sarah sono al ballottaggio. La giuria inizia a votare. Si salva Sarah. Continua la sfida tra Lucia e Nicholas. E alla fine il ballerino deve abbandonare definitivamente il programma.

La seconda manche

Lil Jolie canta “Non finisce mica il cielo” contro Petit che canta “Suavemente”. Malgioglio rassicura la cantante: “All’inizio della mia carriera ho avuto tante porte sbattute in faccia ma io mi dicevo ‘diventerò un star’. Non ci sono riuscito ma eccomi.. credi in te stessa. Sei brava, sei bella. Vai tranquilla, trasforma l’ansia in emozione”. Lil Jolie bravissima, emoziona molto (ma non porta il punto a casa).

Una sfida di tango tra Giovanni e Dustin, lanciato da Todaro. “È stato detto dai giudici che Giovanni ha sangue tiepido mentre il tuo (di Dustin, ndr) è bollente. Per me non è così, nelle tue esibizioni non vedo mai carica selvaggia. Ho scelto il tango perché bisogna guidare la partner non solo con eleganze ma anche e soprattutto trasudare passionalità. Lo puntualizzo: il tango non fa parte dei balli latini americani”, le parole di Todaro.

Celentano interviene: “Come vedrete, questo non è tango argentino né danza sportiva. C’è qualche passo di tango e una postura alta dove simulano il tango ma è assolutamente latino-americano. Questa è la prima bugia. La seconda bugia è far credere che partono da zero tutti e due quando Giovanni la scorsa puntata ha ballato il tango e anche durante l’anno ha avuto assegnazioni di tango[..]”. Vince Giovanni. Poi il ballerino di Todaro contro Holden che (canta Heaven). Vince Holden e quindi la squadra Celentano/Zerbi. Chi viene alvato tra Lil Jolie, Gaia e Giovanni? La prima a salvarsi è Gaia. Subito dopo, invece, Lil Jolie. Il ballerino latino americano va al ballottaggio.

Il guanto dei prof: chi ha vinto

Non è mancato il puntuale momento esilarante con i professori che si sfidano per il guanto d'oro. I professori scendono in studio per sfidarsi. La scorsa puntata hanno vinto Zerbi e Celentano. E stavolta? Iniziano Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che scrivono: “Carissimi colleghi, siamo pronti per questa sfida. [..] Approfittiamo del nuovo tema per alzare la temperatura in studio e il livello. Vi faremo ballare, con tema cubano”. Quindi ballano sulle note di Ricky Martin. “Sei pazzesco, di una sensualità incredibile. Portami a ballare, ti prego”, commenta Malgioglio. Che poi aggiunge: “Ma neanche mi ringrazi, sei un maleducato”. Quindi si abbracciano.

Poi tocca a Todaro e Pettinelli. “Non ti gira la testa?”, domanda la presentatrice sorpresa. “Maria.. ma è fantastico!”, commenta lei riferendosi al compagno Todaro. Infine Zerbi e Cuccarini: “Se pensate che una esibizione di latino possa metterci in difficoltà, dovete ancora mangiarne di cereali[..]”. Quindi gli insegnanti si esibiscono. Malgioglio: “Devo fare i complimenti alla Pettinelli, sono rimasto sconvolto. Però naturalmente Lorella e Lo tutta la vita”. Anche Giuseppe vota Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che quindi vincono.

La terza manche e il secondo eliminato

Mida canta “Rosalina” contro Holden che canta “Fai rumore”. Troppo, troppo autotune (eppure vince Holden). Poi Petit contro Sofia. Vince la ballerina. Infine è il turno di Dustin contro Sarah. Il ballerino è strepitoso. Vince Sarah. Per cui trionfa la squadra di Cuccarini – Lo. Scendono Holden, Marisol e Dustin. Marisol va a rischio ballotaggio, si scontra contro Giovanni e riesce a batterlo. Il ballerino aveva già capito come sarebbe andata a finire, tanto che a un certo punto ha detto: "“Ci sta che sia preoccupata ma fino a un certo punto. Per tutto il pomeridiano non sono mai stato sopra di lei. Diciamo che se anche uscissi sarei contento di uscire contro una delle ballerine più forti. Secondo me lei ha ancora molto altro da far vedere sul palco del serale, è fortissima”.

Gli ospiti

Barbara Foria è stata ospite con un divertente monologo, che ha fatto anche molto riflettere. Focus: l’accettazione del proprio corpo, soprattutto per le donne. L'ospite musicale, invece, è stato Ermal Meta. Il cantante ha presentato il nuovo singolo dal titolo "L'unico pericolo".