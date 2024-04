Amici, puntata 13 aprile. Nessun eliminato, studio vuoto: lo strano motivo e il riassunto

Avete perso la puntata di Amici andata in onda sabato 13 aprile? Niente paura. Qui trovate un sintetico ma efficace riassunto di quello che è accaduto. Le sfide, i litigi, lo strano finale: ecco cosa c'è da sapere.

La lite tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano

La puntata iniziata con un pesante (e ripetitivo) litigio tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Al centro della discussione c'è il guanto di sfida che il professore ha proposto a Marisol, accusata di non aver tirato fuori ancora il 100% e di non saper interpretare: "Forse il tuo 60% è il massimo". La maesta non ci sta e replica a tono. Quando Lo le parla di sue presente conoscenze che non avrebbe, Celentano sbotta: "Lo dici a tua sorella".

L'esibizione "hot" di Francesca Tocca con Holden e Mida

C'è stato anche spazio per una esibizione rara, che potrebbe essere definitiva "hot" (nel senso più leggero del termine) della ballerina professionista Francesca Tocca con Holden e Mida. Nella fattispecie si tratta di un guanto di sfida lanciato da Lorella Cuccarini, per dimostrare sostanzialmente che Mida riesce ad avere una maggior presenza e disinvoltura sul palco rispetto a Holden. Effettivamente non ha tutti i torti: l'esibizione è stata piuttosto lampante.

La caduta di Anna Pettinelli

Durante l'esibizione del guanto tra i professori, Anna Pettinelli è stata vittima di una brutta caduta (che per fortuna non ha lasciato danni). Caduta, poi rialzata, poi di nuovo caduta. Insomma, l'insegnante di canto ha rischiato grosso, fortunatamente niente di questo è accaduto, solo uno spavento ma anche qualche risata.

Lo studio vuoto: ecco perché

La parte finale della puntata è stata piuttosto particolare. A rischio eliminazione c'erano Lil Jolie e Sarah Toscano. A un certo punto la produzione le ha richiamate e le ha fatte tornare in studio. Uno studio insolitamente vuoto, dove poi sono arrivati sia Maria De Filippi (in tuta) che i tre giudici: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giufrè e Michele Bravi.

Nessun eliminato; il motivo

Come detto, una tra Sarah Toscano e Lil Jolie rischiava l'eliminazione. Ma, inaspettatamente, nessuna delle due è stata eliminata. Maria De Filippi: "Normalmente avviene che io vi parlo da su e vi dico il risultato. È successa una cosa particolare per cui adesso facciamo entrare la giuria e vi spiego tutto. Giuseppe e Cristiano hanno votato; Michele si è fermato. Io non so se ve ne siete accorte perché stavate andando in casetta, ma Michele è uscito e ha spiegato alla produzione che non aveva dato il voto. Michele, vuoi spiegare il perché?".

Bravi: "Il ruolo del giudice per me va preso seriamente, so cosa vuol dire stare da quella parte. Io mi trovo a giudicare due persone in cui vedo un talento, ci sono magari delle parti acerbe ma vedo delle grandi possibilità. Credo che questo palco vi aiuti a scegliere, mi tocca il ruolo di dover preferire l’una all’altra. Ci sono delle potenzialità enormi e dall’altra parte capisco che c’è una ingenuità che è giusto che ci sia. A me è venuta in mente questa cosa: quando io sono uscito per parlare con la produzione, mi hanno avvertito che gli altri due giudici avevano votato, con una loro media. Non voglio dare un voto sulla base di una mia incertezza. Io vi propongo: se volete il giudizio in questo momento credo siano sufficienti i giudizi di Cristiano e Giuseppe; se volete anche il mio voto io vi chiedere di esibirvi ancora, un pezzo ciascuna".

La presentatrice spiega: "Significa che es volete il risultato subito vi limitate a Malgioglio e Giufrè. Se volete che Michele si esprima, lui vi dà due pezzi ma ne riparliamo la settimana prossima. Non sono pezzi nel vostro kit ma scelti da lui". Bravi sotolinea: "Non sentitevi in obbligo rispetto a questa mia volontà. Non voglio togliermi dal ruolo di giudice, ma non è così". Sarah afferma: "Io penso che se siamo ancora qua è perché abbiamo avuto il giudizio di tutti e tre, lasciare il giudizio solo a due non è giusto". Lil Jolie è d’accordo. I titoli scelti sono “Cercami” di Renato Zero per Lil Jolie e “per un’ora d’amore” per Sarah. Solo la prossima settimana, dunque, scopriremo chi dovrà abbandondare definitivamente il programma.