Amici, lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: "Taci, non infangarmi". Interviene Maria De Filippi

In alto il video con l'esibizione di Holy Francisco e la discussione dei prof

Sta andando in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. Dopo l'ingresso di Giovannino, si inizia con le gare di danza e canto. L'attenzione è rivolta in paritcolar modo a Holy Francisco. L'allievo di Anna Pettinelli è a rischio eliminazione.

Se dovesse arrivare ultimo, infatti, l'insegnante ha garantito che gli toglierà la maglia. Questo fatto, però, non è piaciuto minimamente ad un altro insegnante: Rudy Zerbi. Da qui è nato uno scontro. Ecco cosa si sono detti.

Le dure parole di Rudy Zerbi

Zerbi esordisce: “Volevo dire una cosa alla professoressa Anna Pettinelli. Il compito di un buon insegnante sarebbe quello di individuare un talento, metterlo in risalto e difenderlo con fatti e mezzi. Tu non hai fatto niente di tutto questo, motivo per cui non sei una buona insegnante". Quindi aggiunge: "Fino a 10 giorni fa difendevi Holy contro tutto e tutti. Hai addirittura parlato di genialità. Poi hai visto come gira l’aria sul web, che le cose non ti vanno bene e improvvisamente lo abbandoni a se stesso. Cosa fai? Intanto lo lasci libero di scegliere la canzone che vuole poi gli dici: ‘Occhio, che se arrivi ultimo ti mando via’".

Infine Zerbi conclude: "Ti sei lavata le mani. Potevi chiedere la media delle 10 puntate passate e ti saresti resa conto che lui è sempre stato ultimo. Se per caso dovessi uscire così non è stato lei, ricordatelo Hoyl. Non sei una buona insegnante Anna, lo hai abbandonato”.

La replica di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli dapprima ascolta in silenzio, poi si alza e va al centro dello studio. In seguito torna al proprio posto e asserisce: “Allora Rudy, guarda. Stai zitto due secondi, dammi il diritto. Mi hai sfracassato tutto lo sfracassabile. Io non devo rendere conto a te del tuo operato, ma a Holy. Ne ho parlato con lui. Ma che ha mangiato oggi (Rudy, ndr)? Che vuole?". Quindi continua: "Fammi parlare. Io non credo che Holy possa dire che non gli sono stato vicino. Holy può dire che l’ho lasciato libero di fare e di scegliere. Taci due secondi Rudy. Io ci sono stata sempre ma, quando uno è ultimo in classifica dopo 2 mesi e mezzo, in vista di un possibile serale bisogna prendere un provvedimento".

Infine conclude: "E questo è il mio provvedimento. Tutto mi si può dire ma non che non sono stata vicino a Holy, fine. Non infangare me”. Interviene anche Maria De Filippi, sottolineando: "Loro (i giudici, ndr) sono chiamati solo a dare dei voti per quello che vedono. Non avrebbero comunque alcuna responsabilità (se Holy venisse cacciato, ndr), generano una classifica, ma ne abbiamo fatte tante".