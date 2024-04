Amici, Maria De Filippi videochiama Annalisa: come l'ha salvata sul telefono

In alto il video dalla puntata

Il sabato sera di Canale 5 vuole dire - sostanzialmente - solo una cosa: c'è un programma di Maria De Filippi che va in onda. Ora è Amici, il talent show con gli allievi di canto e danza protagonisti. Da qualche anno, ormai, anche i professori scendono in campo con il "guanto". Quest'anno gli insegnanti sono così divisi: Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Cuccarini e Lo hanno ballato sulle note di Tribale e Tuta Gold, Pettinelli e Todaro su un classico anni 60. Zerbi e Celentano, invece, hanno dato il "meglio" di loro. Si sono esibiti, infatti, su un medley di Annalisa cercando di imitarla anche esteticamente. Fino a che si esibisce la Celentano, niente di sconvolgente. Ma quando entra Rudy Zerbi, il pubblico rimane a bocca aperta. Il professore, infatti, è entrato vestito tutto di nero con tanto di top e reggicalze. Ma non finisce qui. Poco dopo la conduttrice ha deciso di videochiamare la stessa Annalisa.

Il nome sulla rubrica del telefono

"Ora la chiamo, se becco lei.. le faccio vedere in che condizioni si è ridotto il suo ex professore. Non so se mi risponde, aspetta, aspetta.. magari non mi risponde", le parole di De Filippi mentre videochiama Annalisa. Poi le dice: "Ti faccio vedere come si è ridotto il tuo ex prof, attenzione eh, ti prego di guardarlo". La cantante è in macchina e se la ride: "Sei bellissimo", dice lei.

"Non è finita. Attenta eh - afferma la presentatrice -. Dai apriti quell'impermeabile da maniaco sessuale. Hanno ballato e cantato i tuoi successi. Se per caso dovessi vederli, fai finta di non averli visti. Scusa eh, un bacio". Poi aggiunge: "Rudy, tu sei ridotto malissimo". "Dai, facciamo un selfie", ribatte Zerbi. Ma Maria dice di no. Il risultato della sfida? Un pareggio. Ah, avete notato Maria De Filippi come ha salvato Annalisa sul cellulare? "Nali". D'altronde anche mentre le parlava la chiamava così. Si tratta del nome con cui Annalisa si è fatta conoscere ad Amici quando partecipò nell'ormai lontano 2011. Il suo primo album si intitolò, infatti, proprio "Nali".