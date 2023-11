Amici, Rudy Zerbi confessa: "Non mi vergogno. Se oggi posso mantenere i miei figli lo devo a Maria De Filippi"

È giunto glla 23esima edizione Amici, il talent show di Maria De Filippi che continua ad ottenere ottimi ascolti. È di ieri, per dirne una, la notizia che Holden - allievo della scuola (nonché figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini) - con la sua "Dimmi che non è un addio" è ufficialmente il migliore debutto nella storia del programma. Sicuramente un successo di questo tipo, a distanza di anni, è dovuto non solo a Maria De Filippi e al suo gruppo d'autori ma anche ai giovani talenti e, non meno importanti, ai professori.

Proprio loro sono i protagonisti di un'intervista rilasciata a Nuovo Tv, in uscita il prossimo 13 novembre. Come anticipato dal Messaggero, gli insegnanti si sono raccontati parlando ovviamente anche della conduttrice del programma. Tra loro anche Rudy Zerbi, che ha speso parole d'elogio per la presentatrice: "Maria mi ha dato una grande opportunità quando sono stato in difficoltà professionale", ha detto. Quindi ha aggiunto: "Mi ha dato non solo un lavoro ma una ragione di vita e la possibilità di continuare a stare nel mondo che io amo, che è quello della musica, dei ragazzi e del futuro dei giovani. Le devo veramente tutto". Infine ha concluso: "Se oggi non solo sono ad Amici ma posso mantenere i miei figli, farli studiare e dar loro una casa lo devo a lei, Maria: non ho certo vergogna ad ammetterlo, anzi, sono fiero di poterlo dire".

Le parole degli altri insegnanti

Non solo lui. Anche gli altri professori hanno speso parole d'elogio per De Filippi: "Non si finisce mai di imparare e Maria mi ha insegnato moltissimo, aprendomi le porte di un mondo per me nuovo come quello televisivo", ha raccontato al settimanale televisivo Alessandra Celentano, la storica e temutissima maestra di danza. "Ho imparato tantissimo con lei. Stare accanto a Maria è un grande privilegio che, unito a stima e affetto, diventa il connubio più speciale che si possa trovare nella vita lavorativa e non", ha detto ancora sulla De Filippi.



Entusiasta, per citarne un'altra maestra, anche Lorella Cuccarini, arrivata ad Amici solo nel 2020: "Ero stanca e sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere. Ed è arrivata lei. Le ho parlato come si parla a un’amica, a cuore aperto, e lei mi ha spalancato le porte e mi ha dato spazio senza timore, lasciandomi spesso carta bianca. Maria è un essere speciale e tutto il successo professionale e privato che ha se lo merita incondizionatamente".