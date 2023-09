"A Rudy Zerbi faccio un c**o così", la frase di Holy Francisco fa infuriare l'insegnante. Ecco cos'è accaduto ad Amici

In alto il video estratto dalla puntata di Amici del 26 settembre

Oggi 26 settembre si è tenuta una nuova puntata del daytime di Amici, il talent show di Maria De Filippi, giunto alla 23esima edizione. Confermata, anche quest'anno, la presenza di Rudy Zerbi, in veste di insegnante di canto. Proprio lui, ha deciso di chiamare a raccolta i nuovi allievi per una comunicazione particolare.

“Ciao ragazzi, vi devo dare una bella notizia. Siamo solo al primo giorno di scuola e già c’è un premio: il premio fenomeno della classe. Vogliamo vedere un video tutti insieme?”, ha esordito Zerbi. Ecco Holy Francisco che, durante la prima puntata del pomeridiano del 24 settembre, ha detto: “A Rudy Zerbi faccio un c**o così”. Rientrati in studio, Zerbi ha chiesto delucidazioni. Allora l’allievo: “Mi riferivo a quando, mentre cantava Petit, lei ha detto alla Pettinelli: ‘Voglio vedere se lui la fa la cover’, ma era un gioco”. “Senti, perché non ci facciamo quattro risate insieme e ci fai sentire come canti una cover? Così almeno ci togliamo subito il dubbio”, ha detto l’insegnante.

"Che ansia", la reazione di Holy Francisco



“Che ansia”, ha detto Holy, sceso al centro dello studio. Quindi ha iniziato a cantare. “Quanti cori.. mi hai proprio spaventato con questo gran mazzo che mi devi fare”, ha ironizzato Zerbi al termine dell'esibizione. “La sua mi è sembrata una sfida e ho accettato la sfida”, ha insistito l’allievo. Quindi l’insegnante ha spiegato di non aver lanciato nessuna sfida e che, ad ogni modo, se anche fosse stata una sfida non avrebbe dovuto affrontarla così.

“Ti arriverà un bel compito, così avrai la possibilità di farmi..”, ha detto l’insegnante, ponendo poi l’accento sul canto: “Sei chiamato a fare questo. Ti arriverà un compitino in italiano, ok?”. Il ragazzo si è poi confrontato con gli altri allievi: “A volte abbiamo dei modi.. come li abbiamo tutti. Noi ti conosciamo, lo sappiamo che sei una brava persona”, ha detto Mida. Holy Francisco preoccupato: “Spero non mi buttino a casa per questa cosa”. Gli altri lo hanno rassicurato, ma il clima è rimasto comunque teso. Si tratta d’altronde del primo episodio dell'anno in cui un ragazzo viene richiamato per il comportamento.

La scelta degli allievi: ecco con chi studieranno

Sofia, Marisol, Mew e Dustin, come accaduto ieri per Matthew, hanno dovuto scegliere il professore che li seguirà in questo percorso. Chi hanno scelto? Marisol ha voluto Alessandra Celentano al proprio fianco, Mew ha preferito studiare con Lorella Cuccarini invece di Anna Pettinelli. E ancora Dustin, che ha scelto Alessandra Celentano. Infine Sofia che, tra Raimondo Todaro e Emanuel Lo, ha deciso di essere seguita dal compagno di Giorgia.