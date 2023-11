Amici, un allievo abbandona improvvisamente la scuola: le parole di Maria De Filippi

In alto il video dei saluti di Samuspina

Oggi, 6 novembre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Dopo la puntata del pomeridiano di ieri, un allievo ha deciso di abbandonare improvvisamente il programma. Un gesto inaspettato, sul quale è intervenuta anche De Filippi, in collegamento audio. Ecco cos'è accaduto.

Ieri 5 novembre, subito dopo la deludente prova canora, Samuspina si era confrontato con i compagni, ammettendo: "Non ho la testa. Mai provata così tanta vergogna in vita mia”. Holden lo stava rincuorando: "Quando è così è tostissima ma la sfida vera è questa qui dentro: riuscire ad andare avanti e a spingere". Le parole del ragazzo, però, non sono servite a nulla.

La decisione dell'allievo e le parole della conduttrice

Dopo essersi confrontato con la conduttrice, Samuspina è entrato nello studio e ha parlato con Anna Pettinelli e con la vocal coach. Ha provato a spiegare il proprio stato d'animo ma, non riuscendoci perfettamente, De Filippi è intervenuta e ha detto: "Abbiamo parlato, forse riesco a spiegare quello che sta dicendo. Lui entra ad Amici con tanti inediti che vanno bene per le classifiche delle radio. Non ha mai studiato canto, qui fa lezioni di canto [..] Lui riconosce l’importanza dello studio e intende andare avanti a studiare però è troppo il disagio che prova ogni settimana rispetto alla sua voglia di fare musica, questo è. Oltretutto la sua generazione nasce molto spesso sui social, anche senza avere un’etichetta disocgrafica alle spalle, senza aver studiato canto. Quindi anche un ragazzo che fa una hit.. se a questo ragazzo viene richiesto di fare delle cover forse farebbe fatica anche lui". Per cui la decisione: "La sua intenzione è quella di lasciare la scuola”.

Pettinelli domanda: “Sei sicuro?”. Lui conferma: “Sì”. L'insegnante allora: “Capisco il tuo disagio e non mi sento di poterti confortare, perché sarei una bugiarda. Questo non è un percorso privo privo di ostacoli e dolore. Tu rispetto a tutta la classe hai molto da fare, sei anche appena arrivato”. “Purtroppo sì, lo so quanto è forte questa scuola e quanto mi stava già dando però penso che non sia la mia strada”, ha affermato. La conduttrice di nuovo: “Potremmo chiudere cantando il tuo inedito, se ti va”. Samuspina canta. “In bocca al lupo da parte mia”, dice De Filippi. Lui se ne va e abbraccia la Pettinelli: “Grazie mille, scusami”.