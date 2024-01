Sangiovanni: "Ti ho mancata di rispetto". Cosa dice la canzone di Sanremo per Giulia Stabile

Era l'edizione di Amici 2020-2021 quando il grande pubblico di Canale 5 conobbe Giulia Stabile e Sangiovanni. Il resto "è storia". Entrambi, infatti, hanno raggiunto grandi traguardi, nonostante la giovanissima età. Non solo la vittoria ad Amici (per Giulia, ad esempio) ma anche altri obiettivi: il Festival di Sanremo, il successo anche in Spagna e l'esordio come attore per Sangiovanni. Tu Sì Que Vales e il ruolo da ballerina professionista ad Amici per Giulia. In buona sostanza entrambi si sono molto concentrati sulla vita professional e la carriera. Forse a discapito di quella sentimentale?

"I pezzi sono ricordi che rimangono", le parole di Sangiovanni

Impossibile saperlo. Quello che è certo, però, è che il loro rapporto non è più come prima. Tra i due è finito l'amore. Intervistato da Vanity Fair lo scorso dicembre, Sangiovanni ha ammesso: "I 'pezzi' sono i ricordi che rimangono. Non sono una persona rancorosa, non provo mai fastidio o odio nei confronti di qualcuno, quindi tutti i ricordi che costruisco mi rimangono dentro. Ci sono tante canzoni che ascolto solo perché mi ricordano qualcosa e mi permettono di rivivere un momento nella mia testa. E i 'pezzi' sono anche le cose che ho vissuto e non si sono mai ricomposte. Ricomporli, ora, non significa tornare a vivere certe situazioni, ma rendersene conto".

"Quando un amore finisce non mi rimane mai una sensazione negativa. Tengo le cose belle, non per forza la fine di un amore è una cosa negativa. Io ho visto persone che hanno smesso di amarsi e hanno iniziato a stare meglio - aveva raccontato Sangiovanni-. un certo punto può finire per mille motivi e non è per forza sbagliato, non ci sono colpe. È triste, certo, perché quando un amore finisce senti un vuoto abbastanza importante ma non è incolmabile, soprattutto a 20 anni".

La canzone di Sanremo

Di recente ha invece raccontato al Messaggero che la canzone che porterà in gara al prossimo Festival di Sanremo - "Finiscimi" - è dedicata proprio alla sua ex Giulia. E cosa dice il testo? Ci sarebbero alcune frasi sibilline, che alcuni utenti su Twitter (o X) hanno interpretato come un'ammissione di colpe, forse ci potrebbe essere un tradimento di mezzo. "Fammi sentire quanto sono pessimo, quanto ti ho mancato di rispetto non dicendoti la verità". A cosa si stava riferendo precisamente? Impossibile saperlo.