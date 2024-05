Sarah Toscano deve vincere Amici23 secondo i lettori di Today

Finalmente c'è il nome del vincitore di Amici. O meglio, di quello scelto dai nostri lettori nel sondaggio lanciato giorni fa. Mentre si rincorrono le previsioni sulla vittoria, il pubblico di Today ha già deciso che a dover vincere è Sarah Toscano. La giovane cantante (18 anni compiuti da poco) ha trionfato con il 37% dei voti. A colpire, evidentemente, oltre alla sua voce (intonata, senza mai abusare dell'autotune, carismatica) anche il percorso che ha seguito all'interno della scuola di Maria De Filippi. Sarah, infatti, è cresciuta molto. Era entrata insicura, molto timida ed è riuscita - specialmente nella fase del serale del programma - a dare il meglio di sé confrontandosi anche con performance esterne alla sua "comfort zone".

I risultati del sondaggio

Al secondo posto, ma ben distante da Sarah, c'è invece Marisol. La ballerina di Alessandra Celentano ha raccolto il 20% delle preferenze, conquistando di fatto il premio della categoria ballo, secondo i lettori. Al terzo posto arriva Holden, con il 14% dei voti. Il cantante, dato per favorito a lungo, ha perso terreno. Forse il pubblico si aspettava qualcosa di più durante il serale che, effettivamente, non è arrivato. Segue, immediatamente dopo, Petit. Il cantante romano (con padre partenopeo e madre francese) ha ricevuto il 13% dei voti.

Con l'11% dei voti, inoltre, c'è Dustin. Il ballerino prodigio, impeccabile, evidentemente non ha colpito nel segno, classificandosi penultimo. Infine, all'ultimo posto, c'è Mida. Il cantante (di origini sudamericane) ha ricevuto solo il 5% dei voti. Un dato anomalo se si considera il successo degli inediti pubblicati durante la permanenza nel programma. Forse, si azzarda un'ipotesi, ha pesato il carattere dell'interprete, talvolta eccentrico. Come andrà a finire? I voti dei lettori di Today saranno gli stessi di quelli dei telespettatori di Canale 5? Non resta che attendere.