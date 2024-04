Amici, "Sexy Magica". Testo e significato del nuovo inedito di Sarah Toscano

In alto l'esibizione di Sarah in "sexy magica"

Durante la puntata del serale di Amici andata in onda sabato 20 aprile, Sarah Toscano ha presentato il suo nuovo singolo dal titolo "Sexy Magica". Per cantarla ha scelto un momento molto importante, ovvero quando era a rischio eliminazione. Il brano è molto nelle sue corde: allegro, leggero, ma non all'altezza degli altri inediti passati, onestamente. "Sono contenta di cantarlo", le sue parole prima di intonarlo.

Testo "Sexy Magica"

Persi dentro un grande vortice

sciogli il ghiaccio come Antardite

la luce mi sfiora

la notte è ancora lunga

per noi

non lo vedi

che vorrei da te?

la luna in questo club

le frasi al neon

e dentro questa musica

dj metti l'ultima

sento come volessi correre via

dammi dammi una notte

sexy amore magica

ora portami via

se fosse l'unica

nell'aria

se tra la folle resti con me

io sexy amore magica

(io lei tu)

sexy amore magica

e volano scintille dalla luna

come mai rende questa notte meno buia

dammi dammi una notte

sexy amore magica

ora portami via

se fosse l'unica

nell'aria

se tra la folle resti con me

io sexy amore magica

(io lei tu)

sexy amore magica

(io lei tu)

sexy amore magica

(io lei tu)

sexy amore magica

Significato e autori del testo

La canzone non è stata ancora pubblicata sulle piattaforme digitali e non si conoscono gli autori. Da quello che si intiuisce dal testo, ad ogni modo, il brano parla di una notte magica, sensuale, passionale. Di lei che desidera essere portata via e di rendere la notte "sexy e magica", proprio come lei.