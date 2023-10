Amici, l'affondo di Anna Pettinelli: "Non siamo a Tale e Quale, non hai personalità". Ecco di chi parlava

Nuova settimana e dunque nuova puntata di Amici, il talent di Canale5 giunto alla 23esima edizione. Il programma tv sta andando in onda in queste ore. Gli allievi della nuova classe stanno lentamente prendendo le misure con un'esperienza che sicuramente avrà un impatto non indifferente sulla loro vita, professionale e personale. Durante la puntata odierna, a giudicare i cantanti c'è Irama, ex vincitore del talent. È lui a dare i voti e a stilare la classifica. Logicamente i professori possono commentare le performance. E non mancano le critiche e le polemiche.



È il caso di Anna Pettinelli che, inutile nasconderlo, ha un carattere forte e a volte anche spigoloso. Capita, dunque, che l'insegnante si ritrovi a discutere con i colleghi. Ed è proprio quello che è accaduto poco fa con Lorella Cuccarini. Tutto è nato dall'esibizione di Mida. "Non mi è piaciuto", ha detto Pettinelli. Il ragazzo ha provato a chiedere delucidazioni, anche a seguito delle precedenti critiche da parte dell'insegnante che fin dall'inizio ha affermato di trovarlo uguale a tanti altri.



Anche oggi, infatti, Anna Pettinelli ha detto: "Il tuo suono per me non è originale". Quando le è stato chiesto a chi lo accosti musicalmente, lei ha risposto: "Devo fare nomi e cognomi? Non voglio. Non è Tale e Quale, è Amici. Non sei originale, sta a te (Mida, ndr) dimostrare che hai personalità". Lorella Cuccarini, invece, ha commentato dicendo che se c'è una cosa che proprio non si può rimproverare a Mida, è quella di non avere personalità e dunque di non essere originale. Insomma, punti di vista, dai quali nascono dinamiche che rendono la puntata più "frizzante". Riuscirà il ragazzo a convincere Anna Pettinelli della propria originalità e del proprio talento? Non resta che attendere che il programma continui.



Intanto la puntata sta proseguendo tra sfide e classifiche. Da segnalare anche l'esordio di una ex ballerina di Amici nel ruolo di professionista: "Sei fantastica, dammi un abbraccio", ha detto Garrison rivolgendosi proprio a lei. Al momento sembrano confermate tutte le anticipazioni che anche noi di Today.it vi avevamo riportato.