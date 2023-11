Amici, un ballerino di Emanuel Lo a rischio eliminazione: la sua reazione (video)

In alto il video con la decisione di Emanuel Lo

Durante la puntata di Amici andata in onda oggi 7 novembre, l'insegnante Emanuel Lo ha preso una decisione molto importante: ritirare la maglia ad un suo allievo. A chi? A Simone. Proprio così. Il motivo di questa scelta nasce dal fatto che Simone è arrivato per la terza volta ultimo in classifica. Tre professionisti diversi, in tre puntate diverse, dunque, lo hanno giudicato come il ballerino peggiore della scuola.

Dopo la puntata di domenica scorsa - 5 novembre - Simone si è sfogato con i compagni, lamentandosi del fatto che la giudice - ex di Amici, Anbeta Toromani - lo abbia messo ultimo in classifica: "Mi rode il cu*o", ha detto lui più volte ai compagni. Quindi la maestra Celentano lo ha ripreso: “Chi sei tu? Un maestro? Un coreografo? Un professionista? Un ballerino?”. Emanuel Lo invece ha detto: “Diglielo in faccia se non sei d’accordo. Perché non ne hai parlato?”. Simone ha provato a replicare: “Dopo la puntata mi sono sfogato..”. “Tre professionisti con la P maiuscola (ti hanno dato dei voti bassi, ndr) – ha detto Lo -. Invece di chiederti perché arrivi ultimo, te ne esci, dietro, dicendo queste cose. Che ti rode il cu*o.. hai risolto qualcosa così?”.

La decisione dell'insegnante di ballo

Celentano di nuovo: “Ma secondo te Anbeta può aver visto solo tre passi di tecnica?”. Simone allora: “Dal giudizio che mi ha detto pensavo che lei mi avesse giudicato per quello. Chiedo scusa per il comportamento, ma io non mi lamento sempre. Non dicevo di sentirmi di arrivare primo, dico solo che secondo me non dovevo arrivare ultimo. Mi vedevo a metà classifica”. Lo non ci sta, ha dei dubbi e quindi decide di fare una scelta ben precisa: “Ti sospendo la maglia perché ho bisogno di capire e riflettere. Devo pensare al tuo percorso all’interno della scuola”. Simone è nervosissimo. Holden cerca di rincuorararlo: “Mi dispiace bro”. Torna in casetta, sta male: “Malissimo proprio, poi per quello che mi ha detto Emanuel..”, dice il giovane ballerino dispiaciuto.