Amici, coreografia troppo spinta per un'allieva? Le critiche sui social

In alto il compito "particolare" per Sofia

Un compito troppo "sexy" per una neo 18enne? Questo si domandano alcuni utenti su Twitter (o X) in merito all'assegnazione fatta dalla maestra Celentano a Sofia, ballerina di Amici. La ragazza, 18 anni da poco, ha dovuto portare avanti un compito che per molti "non è normale". "Sono scioccata", scrive un'altra utente sui social. Oppure: "Che oscenità", "Celentano guardati un porno e lascia stare le neodiciottenni". Mentre secondo alcuni, alla fin fine, si tratta di danza. Cos'è accaduto precisamente?

Durante il daytime andato in onda ieri 31 gennaio su Canale 5, Emanuel Lo - l'insegnante di Sofia - ha letto la lettera scritta dalla collega Alessandra Celentano: "Sofia, penso che ti debba dare una svegliata. Non ti trovo migliorata, anzi oggi sei peggio di prima e i miei voti si stanno abbassando sempre di più. [..] In questa coreografia dovrò vedere una ballerina forte e non una bambina impostata".

Sofia (18 anni) balla con Umberto (33 anni). I commenti dei prof di Amici

Francesca Tocca (34 anni) e Umberto Gaudino (33 anni) - ballerini professionisti - dimostrano la coreografia, che effettivamente sembra abbastanza "passionale" (per utilizzare un eufemismo). Applausi in studio, dove sono presenti gli insegnanti. Poi tocca all'allieva. Sofia esegue la coreografia. Celentano commenta: "Sono stata appositamente provocatoria per vedere la tua reazione. Io non ti trovo credibile. Mi sembri le bambine che si mettono i tacchi della mamma e il rossetto. Mi dai quasi sempre questa impressione". "Facciamo un commento serio. Sofia ha 18 anni", interviene Lo.

"Sei troppo costruita, esagerata - afferma la maestra -. Qui avresti potuto seguire l'andamento della musica ed essere sì certo sensuale e femmina ma senza questa esasperazione che metti ovunque. Devi avere la sensualità della tua età, non per forza una donna così tanto..". "Certo, questa era proprio la coreografia per la 18enne", ironizza Lo. Che poi aggiunge: "Alessandra, in questo compito come l'hai trovata? Che voto le hai dato?".

"Due", replica la mestra. Allora l'allieva: "Io non voglio essere più grande quando ballo, penso che sarebbe impossibile". "Avresti dovuto apprezzare e farle dei complimenti. La tua letterra è da strappare e bruciare", interviene ancora Emanuel Lo, che là sette come voto. Ma Alessandra Celentano non è per nulla d'accordo. La ragazza ringrazia tutti ed esce dallo studio.