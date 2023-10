Amici, Sofia in crisi per i capelli. Giulia Stabile la consola così (video)

In alto il video con le parole di Giulia Stabile

La puntata del daytime di Amici andata in onda oggi 11 ottobre è stata ricca di contenuti e dinamiche. Tra le protagoniste troviamo Sofia e Giulia Stabile, quest'ultima ex ballerina di Amici, ormai professionista. Tutto nasce da un momento di crisi di Sofia, rincuorata amabilmente proprio da Giulia.

Solitamente la ballerina di Amici23 balla con i capelli legati. Lo preferisce, si sente più comoda così. Ma questa volta li terrà slegati, appositamente per una coreografia. Prova e riprova davanti allo specchio ma non si sente all'altezza e quindi le cominciano a venire tutta una serie di dubbi. “Oggettivamente, sembro ridicola da fuori con i capelli sciolti?”, chiede a Stella. Lei risponde: “No, a me piaci di più. Molto più elegante, però ti ci devi sentire tu”.



Quindi va in sala di danza per provare e, ad un certo punto, si ferma e dice: “Mi deconcentrano, non sto focalizzata, penso ai capelli, a come tenerli. Penso solo a quello”. Giulia: “Certo, è giusto. È normale, ti agiti perché ti senti diversa dal solito, è quella la cosa. Però fidati che è veramente una cosa che arricchisce, è bello. O almeno a me piace da vedere, avevi una cosa in più rispetto alle altre volte. Fa sempre parte di te ma semplicemente non la mostri. Piano piano ci concentriamo. Qui dentro è tutta una sfida”.



"Il problema è proprio quello, sento che non mi piace - dice Sofia -. Mi concentro sul farmelo piacere e non su tutto il resto". Giulia continua a ripeterle di stare tranquilla, cerca di aiutarla con dolci parole: "Non costringerti che tutto vada bene subito, al primo colpo". Anche il maestro la invita a stare serena e che, qualsiasi problema ci sarà, potrà superarlo. Una crisi, umana, dovuta alla nuova esperienza che Sofia (e tutti gli altri allievi) sta affrontando. "Vado, grazie. Ciao ciao", conclude la ballerina, per poi uscire dall'aula. Il risultato, ci scommettiamo, sarà positivo.