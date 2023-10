Amici, Spacehippiez eliminato: la reazione di Maria De Filippi e il gesto dolcissimo

In alto il video dell'eliminazione

Oggi 22 ottobre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla 23esima edizione. Anche questa volta tanta musica, canto, ballo, sfide e dinamiche. Molte già riportate nelle anticipazioni (che anche questa volta non hanno deluso le aspettative). Confermata quindi l'eliminazione di uno degli allievi. Ecco cos'è accaduto.

Durante la puntata, la maestra Anna Pettinelli ha deciso di mandare in sfida immediata uno dei cantanti, ovvero Spacehippiez, allievo di Lorella Cuccarini. Già durante i giorni passati si era capito che qualcosa non stesse andando esattamente nel verso giusto, ma forse non ci si aspettava un'eliminazione così velocemente. Ad ogni modo Space ha affrontato il suo sfidante, ma ha perso. Al suo posto è quindi entrato Samuspina.

Le parole di Maria

Tutti i compagni, in lacrime, sono corsi ad abbracciarlo. Poi, le parole di Maria De Filippi, che negli anni ha visto molti allievi andare via e tanti altri entrare: "Aspetta un secondo", ha detto la presentatrice. Quindi, rivolgendosi a Samuspina, ha affermato: "Non è colpa tua, c'è gente che è uscita da un talent e poi è esplosa in altro modo. Capisco la situazione di disagio ma non sentirti minimamente responsabile". Infine a Space ha detto: "In bocca la lupo, non è la fine del mondo. Grazie a te, ciao". Lorella Cuccarini: "Non sono assolutamente d'accordo però i giudici sono giudici e hanno il loro gusto. Credo che Space sia invece molto fresco, giovane e nuovo. Spero che questo sia stato solo l'inizio e che non molli. Secondo me puoi fare tantissimo. Vieni qua", quindi lo ha abbracciato. Un gesto davvero dolce.