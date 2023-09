Amici, anticipazioni puntata 1 ottobre: gli ospiti e le sfide. Attenzione spoiler

È già trascorsa una settimana dalla prima puntata della nuova edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e giunto al suo 23esimo anno. In questi giorni abbiamo seguito tutte le vicissitudini degli allievi, tra crisi di pianto, difficili compiti da superare e qualche frase di troppo, opportunamente punita. Eccoci giunti, dunque, ad una nuova registrazione. Per chi non lo sapesse, infatti, il programma non va in onda in diretta, bensì è registrato qualche giorno prima negli studi Elios di Roma. Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere: ospiti, prove e tanto altro.



Le classifiche: ballo e canto



Iniziamo dalle classifiche che, stando a quanto riportato da SuperGuidaTv, sarebbero le seguenti. Iniziando dal ballo:

1. Chiara e Sofia

2. Simone

3. Marisol

4. Kumo

5. Elia

6. Gaia

7. Nicholas



Dustin assente a causa di un problema alla caviglia



Il canto, invece:



1. Lil Jolie e Matthew a pari merito

2. Holden

3. Mew

4. Mida

5. Holy Francisco

6. Petit

7. Space

8. Ezio

9. Stella

10. Sarah



Gli ospiti



A far visita nello studio di Amici sono arrivati alcuni volti noti per i fan del programma. Innanzitutto Angelina Mango che ha cantato il nuovo singolo dal titolo Che t'o dico a fa'. Poi Garrison Rochelle (che, insieme a Irma Di Paola, ha giudicato le esibizioni della categoria ballo). E poi Irama, che Amici lo ha vinto nel 2018. Quanto alle dinamiche, pare che ci sia stata un'accesa discussioni tra due insegnanti. Parliamo di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, a causa dei loro diversi punti di vista su alcuni allievi, tra cui Mida.



Durante la gara d'inediti, giudicata da Zef, si sono esibiti solo 3 ragazzi. A vincere è stata Lil Jolie, per cui il suo inedito verrà prodotto. Infine Gaia si è esibita, portando a termine il compito che Alessandra Celentano le aveva assegnato durante la settimana. Un compito delicato, per il quale era intervenuta la stessa Maria De Filippi, rassicurando l'allieva con il racconto di un fatto intimo, che risale a quando la presentatrice era un'adolescente. Per terminare, i ballerini hanno dovuto affrontare anche una prova di improvvisazione, giudicata da Simone Nolasco. Marisol, Gaia ed Elia si sono esibite e la prima ha avuto la meglio. Non sono mancati anche dei momenti divertenti e più leggeri, tra cui uno tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Ma per questo (e per avere eventuali conferme o smentite delle anticipazioni) non resta che attendere la prossima domenica. Appuntamento alle 14 circa su Canale 5.