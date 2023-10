Amici, anticipazioni puntata 15 ottobre: Emma ospite, le sfide e gli spoiler. Registrazione lunghissima, ecco il motivo

Ieri 12 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. I talenti ci sono, le dinamiche anche e gli ascolti premiano ancora una volta il talent show più conosciuto della televisione italiana. Di seguito tutte le anticipazioni sulla prossima puntata, fornite da SuperGuidaTv (attenzione allo spoiler).

Anticipazioni puntata 15 ottobre: le classifiche e gli ospiti

Come prima cosa ecco le classifiche. Iniziando dal ballo, giudicato dal coreografo e danzatore spagnolo Sergio Bernal Alfonso:

1. Simone

2. Marisol

3. Kumo

4. Gaia

5. Dustin

6. Sofia

7. Nicholas

8. Elia

La classifica del canto, invece, è stata stilata da Emma Marrone, ospite della puntata per presentate il nuovo progetto discografico "Souvenir", anticipato dal singolo "Iniziamo dalla fine".

1. Lil Jolie

2. Matthew

3. holden

4. Mew

5. Sarah

6. Mida

7. Stella

8. Petit

9. Space

10. Holy

Ezio non si è potuto esibire. Il motivo? Un provvedimento disciplinare al seguito del suo comportamento in casetta, poco dedito all'igiene, all'ordine e alla pulizia.

Amici: le altre sfide e i compiti

Si passa dunque alle altre gare e sfide. Innanzitutto quella degli inediti: Holden ha avuto la meglio su Sarah. Il suo inedito, quindi, verrà prodotto? Si passa dunque ai compiti di danza: c'è Dustin che non ha convinto Raimondo Todaro, mentre la maestra Celentano e Emanuel Lo ne sono rimasti contenti. Nicholas, invece, ha ricevuto voti bassissimi dalla Alessandra Celentano, e anche Todaro non è stato molto contento, ritenendo che in prova avesse ballato meglio.

La gara d'improvvisazione, che permette di ballare all'evento ufficiale di World of dance 2023, è stata giudicata da Andrea Alemanno. Tra Kumo, Nicholas e Dustin, il primo ha avuto la meglio. Ottimo riscontro anche per Chiara, la ballerina che durante la settimana aveva ricevuto la comunicazione della sfida e che ha sconfitto la sfidante Denise.

Anticipazioni puntata 15 ottobre: i momenti divertenti e di gossip

Non sono mancati, infine, i momenti più leggeri e scherzosi. Intanto pare che sia stato mandato in onda un video di Alessandra Celentano per mettere in risalto il diverso sguardo che la maestra avrebbe quando ballano i propri ballerini e quando, invece, ballano quelli degli altri. A seguire un filmato su Petit e sulle sue doti da seduttore, che però spesso falliscono miseramente: "Cerca di non prendere un palo anche da Marisol", avrebbe detto la presentatrice ironicamente.

E poi baci e bacetti tra le prime due coppie di questa edizione, oltre ad un siparietto divertente tra la conduttrice e Dustin, alle prese con le lezioni d'italiano. Questo e tanto altro durante la puntata in onda domenica 15 ottobre ma, con tutta probabilità, anche il 16 e il 17 ottobre nel daytime, dal momento che pare che la registrazione sia andata per le lunghe, viste le molteplici sfide e dinamiche da raccontare.