Amici, anticipazioni puntata 22 ottobre: ospiti e sfide. C'è il primo eliminato: ecco chi è (attenzione spoiler)

Tutto pronto per la nuova puntata di Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla 23esima edizione. Come ogni settimana, Today fornisce le anticipazioni della puntata registrata e che va in onda la domenica successiva. Ecco dunque tutto quello che c'è da sapere sulla puntata del programma di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 22 ottobre, stando a quanto riportato da SuperGuidaTv.

Gli ospiti e le classifiche

Alle ore 15:30 di giovedì 19 ottobre ha preso il via la registrazione, terminata poi intorno alle 18:30. Iniziamo subito dagli ospiti: Mr.Rain e Clara hanno presentato il loro brano insieme dal titolo Un milioni di notti, che uscirà il 20 ottobre. A giudicare il canto è arrivato Rkomi, mentre per la sfida d'interpretazione a giudicare è stata Fiorella Mannoia. Per il ballo, invece, Eleonora Abbagnato, mentre quella d'improvvisazione è stata giudicata da Kledi. Ecco le loro classifiche.

Danza:

Sofia

Dustin

Nicholas

Chiara

Kumo

Gaia

Marisol

Elia

Simone

Canto:

Mew

Lil Jolie e Stella

Matthew

Sarah

Petit

Ezio

Holy Francisco

Spacehippiez

Mida

Chi è il primo eliminato di Amici

Passiamo ora alle noti dolenti: un allievo, infatti, è stato mandato in sfida immediata ed è uscito dalla scuola. Si tratta di Specehippiez. Il cantante, messo in sfida da Anna Pettinelli, è stato eliminato. Al suo posto Samu Spina.

Compiti, sfide e altre dinamiche (anche sentimentali) della puntata di Amici

Dustin ha superato un compito che gli era stato dato da Raimondo Todaro. La gara interpretazione, invece è stata disputata da Stella, Mew e Lil Jolie. La prima ha avuto la meglio. Per il ballo, invece, l'improvvisazione è stata giudicata da Kledi. Tra Nicholas, Elia e Marisol, a trionfare è stata la terza. Il premio sarà andare il 17 luglio al memorial in onore di Carla Fracci.

Una nuova coppia si è data un bacio: si tratta di Marisol e Petit che, effettivamente, durante la scorsa settimana erano sembrati sempre più vicini.

Come già annunciato, gli allevi di Lorella Cuccarini hanno cantato senza autotune.