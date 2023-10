Amici, anticipazioni puntata 8 ottobre: gli ospiti e le sfide. Attenzione spoiler

Un'altra settimana è trascorsa e, anche questo weekend, un'altra puntata del pomeridiano di Amici ci terrà compagnia per circa 2 ore. Durante i giorni passati, ne sono accadute di cose: dai pianti (numerosi) degli allievi fino all'inaspettata empatia mostrata dalla maestra Celentano. Come sappiamo, le puntate del talent show non sono in diretta, bensì vengono registrate. Questo è il motivo per cui siamo in grado di anticiparvi già da oggi, 5 ottobre, cosa accadrà durante la puntata che invece andrà in onda l'8 ottobre. Sempre su Canale 5, sempre dalle 14:00 circa. Quali sono stati i giudici? Chi gli ospiti e quale sfide hanon dovuto affrontare gli allievi? Ecco gli spoiler rivelati da AmiciNews.





Ospiti, giudici e classifiche

Innanzitutto andiamo a scoprire chi sono gli ospiti e i giudici. Partiamo dal canto, con il ritorno di una ex molto amata: Annalisa. La cantante, che sta vivendo un momento veramente d'oro ha cantanto il suo ultimo singolo, Ragazza Sola e ha giudicato gli allievi. Ecco la classifica che ha stilato.

1. Lil Jolie

2. Mew

3. Holden

4. Petit

5. Stella

6. Space

7. Mida

8. Metthew

9. Holy Francisco

10. Ezio

Il ballo invece è stato giudicato da Virna Toppi. Di seguito la sua classifica:

1. Marisol

2. Sofia

3. Nicholas

4. Gaia

5. Chiara e Dustin

6. Simone

7. Kumo

8. Elia

Le altre gare e qualche dissapore

Quanto alle altre gare, se ne segnala una d'improvvisazione in ambito danza. Giudicata dal ballerino professionista Sebastian, la sfida è stata vinta da Sofia, che ha battuto Nicholas e Marisol. E così Sofia potrà partecipare ad un evento dei Pink Floyd. Space, Ezio e Petit hanno cantato per la gara inediti. Petit ha vinto e Takagi e Ketra produrranno il suo singolo dal titolo "Che fai".

Rimaniamo sul canto: Sarah se l'è dovuta vedere con Alice. La sfida era già stata annunciata durante la settimana. Entrambe hanno cantato una cover e un inedito. Beppe Vessicchio ha deciso che Sarah deve rimanere nella scuola. PEr quanto riguarda la danza, invece, Marisol ha svolto il compito che le era stato assegnato da Raimondo Todaro, ricevendo apprezzamenti da quest'ultimo e dalla maestra Celentano.

Nicholas si è invece esibito sulla coreografia di Alessandra Celentano, che più volte si è lamentata di lui durante la settimana. Voto? 2. Non è mancato infine qualche dissapore, in particolare tra la giudice di ballo e Alessandra Celentano, ma anche tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Per scoprire nei dettagli cos'è accaduto, non resta che attendere l'inizio della puntata.