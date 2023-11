Amici, allieva prova a cantare due volte ma crolla e corre al bagno. Maria De Filippi commenta così

In alto il video di Stella

Già dalle anticipazioni si era capito che un'allieva, Stella, aveva dovuto affrontare qualche difficoltà. La cantante, una delle più giovani di Amici di Maria De Filippi, ha attraversato un momento delicato, ma è stata subito sostenuta da Maria De Filippi, la conduttrice che più di tutti conosce gli allievi e sa che come rapportarsi con loro. Cos'è accaduto di preciso nella puntata andata in onda oggi 5 novembre?

Tutta la classe è stata invitata ad esporsi e a scegliere uno solo, tra i cantanti, che potesse esibirsi sulle note del proprio inedito. Tutti hanno scelto Stella, con "Venere". Tuttavia, qualcosa non è andato per il verso giusto. L'allieva inizia a cantarla ma sembra stonare. Si interrompe: “Che è successo? Ti sei emozionata?”, domanda De Filippi. “Ho appena smesso di piangere e sto cantando malissimo”, prova a spiegare lei. Allora la presentatrice: “Quando lo stato emotivo non è perfetto.. lei è una pignola”.

Le parole di rassicurazione di Maria De Filippi

"Cantare con il magone non è facile", dice invece Lorella Cuccarini. Maria la invita a riprovarci. Parte la base. Ma poi Stella dice di no. Non ce la fa. Sale su tra i banchi. “Siediti serena e tranquilla”, afferma la conduttrice. “Posso andare al bagno?” e scappa via appena la presentatrice le risponde di sì: "Puoi andare”. “Ha 17 anni, ci sta, è tutto normale”, infine conclude De Filippi. Poi, successivamente, Stella ha avuto l'opportunità di cantare insieme agli altri.