Amici, lo studio improvvisamente resta al buio. Il motivo

Saabto 27 aprile. Sono le 22.20 circa quando ad Amici, il talent show condotto da Maria De FIlippi, lo studio rimane al buio. Un fatto piuttosto inedito. Il motivo? Ecco cos'è accaduto.

Il guanto di sfida dei prof

Arrivati al momento del guanto di sfida tra i professori, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono esibiti sulle note di "I Love the way you lie". Pettinelli e Todaro, invece, hanno realizzato un'esibizione differente. Perché stavolta Anna Pettinelli ha cantato (con tanto di playback e infatti Rudy Zerbi l'ha presa in giro per questo). Infine è arrivato il momento di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Per loro un'esibizione "da paura".

I due si sono presentati così nella lettera pre-esibizione: "Cari ricci vicini e lontani. Stasera ci rivolgiamo direttamente a voi perché tanto la giuria non riesce a godere delle nostre genialità. O ricci, esperti del godimento, spiegateci voi come fanno i giurati a non vedere quanta fatica, ingegnosità e sudore stanno dietro alle nostre opere d'arte, già disponibili in tutti i musei del mondo". "I nostri rispettivi avversari - continuano Zerbi e Celentano -. Sono bravì sì ma diciamo la verità: gli manca quel certo non so che. Possono ballare, cantare.. ma i Zerbi e Cele sono proprio un altro campionato. Allora cari giurati e voi la scelta: volete fare un salto di qualità o un salto di paura? Poi non dite che non vi abbiamo avvertite e soprattutto non andate a piagnucolare da Maria se per la strizza non riuscirete a dormire. Proverete la paura quella vera [..]".

Lo studio al buio

Quindi la presentatrice ha chiesto se ci fossero dei botti: "Mi han detto di no", ha detto tranquillizzando gli altri. Ma nel dubbio si è avvicinata alla poltrona di Giuseppe Giufrè. A un certo punto è entrata Alessandra Celentano travestita da Samara Morgan. "Accendete le luci", dice Cristiano Malgioglio. Poco dopo ecco la maestra che spunta da dietro. Quindi comincia l'esibizione, a seguire arriva Rudy Zerbi. E infine vincono anche la gara.