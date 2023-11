Amici, tre ballerini 'volano' a New York: l'occasione è da sogno, i nomi (uno è inaspettato)

In alto il video dalla puntata del 7 novembre

Tre ballerini a New York. Sembra il titolo di un film e invece è il sogno che vivranno veramente tre giovani talenti di Amici di Maria De Filippi. Procedendo con ordine. Durante la puntata andata in onda oggi 7 novembre, i telespettatori hanno visto i ballerini alle prese con una prova molto importante: un'audizione per la Alvin Ailey School di New York. In palio una borsa di studio per il summer intensive 2024. Solo uno di loro potrà ottenerla. Si va in sala: “Arriviamo direttamente da New York - dicono i tre ospiti della nota scuola di danza newyorkese -. Verrete guardati su tutto, anche su come vi muovete, cosa ascoltate e come lo applicate”. Si parte.

Tutti alla sbarra, poi modern e infine tutti in studio per la coreografia del musical. C'è tanta energia e voglia di fare, ma purtroppo solo un allievo potrà avere questa occasione. O almeno questo era quello che era stato deciso inzialmente, fino a quando gli esperti hanno cambiato idea: “È stato bellissimo essere stati qui con voi: siete stati eccezionali, tanta energia. Eravamo venuti qui per un posto ma stiamo considerando di proporlo a più di una persona".

Chi sono gli allievi che andranno negli States

A fine esibizione ecco i nomi degli allievi che la prossima estate saranno in America. C'è Marisol, contentissima, che piange per l'emozione: “Hai dimostrato quello che un danzatore deve avere”, le viene detto. Ma ce ne sarà anche un’altra di borsa di studio, che va a Dustin: “Hai tutti gli elementi per diventare un grande professionista”, il commento. Non finisce qua. Sì perché l'ultimo nome è sicuramente inaspettato. Criticato e giudicato negativamente tante volte, questa volta si è preso una rivincita. Lui è Nicholas: “Ho visto delle grandi potenzialità in te. Devi fare tanto lavoro ma hai disciplina e voglia, l’ho visto da come hai lavorato oggi. Tu sei il tipico studente che la Ailey School ricerca”, le parole del maestro e coordinatore. Complimenti a tutti e tre, un vero successo.