Amici, allievo eliminato da poco rivela: "Già scritto, professori influenzati"

Della serie "sputare sul piatto in cui si è mangiato". Proprio così. Un ex allievo di Amici, che ha partecipato all'edizione del programma di Maria De Filippi che sta ancora andando in onda, si è lasciato andare ad alcune riflessioni sul talent. Alcune di queste molto pesanti, riguardanti il meccanismo del programma.

Si tratta di Ezio, ex cantante della squadra di Anna Pettinelli. Cosa ha detto? "Io credo che i professori siano estremamente influenzati dal contesto - ha spiegato Ezio Liberatore a Tutto Notizie -. Penso che non sono totalmente loro a decidere chi debba andare avanti e chi debba restare. Se dobbiamo soffermarci solo su Anna, io ho notato un po' di incoerenza. Con me ha cambiato idea nel giro di pochi giorni, da una puntata all'altra".

Le accuse di Ezio

Quindi il ragazzo ha aggiunto: "Io penso che la scelta l'avesse già presa da tempo. Io avevo anche espressamente richiesto di parlare con Anna prima della puntata, giusto per sapere se era contenta del mio rendimento. Per me è stata una sorpresa, non me l'aspettavo in maniera così drastica e improvvisa. Quello che mi è stato dato era un pezzo veramente particolare, meglio di così non avrei potuto farlo. Alla fine, mi è sembrata quasi come una cosa già scritta".

Nuovamente Ezio ha detto: "Sostanzialmente chi veramente ci insegna sono i vocal coach. Loro hanno la responsabilità degli alunni, ma ti seguono dall'alto. Non hai quasi mai rapporti o occasioni per parlare molto con loro. Quando ci sono, naturalmente, sono registrate per il programma. Gli insegnamenti che ho avuto da lei sono stati pochi. Sulla questione delle assegnazioni io non so chi effettivamente assegnava, se erano gli autori stessi, i vocal coach (anche se non credo) o gli insegnanti. Sicuramente non ero contento delle assegnazioni, soprattutto l'ultima".

"Tutte cosette alla Uomini e Donne o al Grande Fratello"

"Probabilmente se mi fossi messo una maschera o se mi fossi comportato in maniera diversa, forse avrebbe potuto fare la differenza. Io sicuramente sono molto spontaneo e forse non ero troppo inerente ad un contesto del genere. Non solo Amici, ma in generale la televisione punta a fare spettacolo digitale. Amici io lo definirei un 80% fare spettacolo e un 20% fare musica. Lì è gran parte spettacolo. Anche le relazioni, tutte cosette un po' alla Uomini e Donne o al Grande Fratello che si formano sono molto incisive per il programma", ha aggiunto Ezio.

Infine sull'eliminazione ha concluso: Sono stato eliminato un po' come un fantasma. Non ho avuto saluti da nessuno, se non dai ragazzi. Sono riuscito a salutare solo la produttrice del programma. Una cosa che mi è arrivata è che c'è poca empatia, soprattutto in seguito ad un'eliminazione. Alla fine a me poca interessa, sono solo una persona che sta attenta a queste cose. Io ho comunque molto rispetto per tutti coloro che lavorano in quella grande realtà, come Maria, i produttori e i professori. Alla fine, sarebbe piaciuto a me in primis poterli salutare in modo più approfondito. Non ho intenzione di criticare nessuno".