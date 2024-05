Chi deve vincere Amici? Il sondaggio di Today

Una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi volge al termine. Il talent show di Canale 5, che anche quest'anno ha registrato ottimi ascolti, si sta concludendo. Dopo i castingm, la fase pomeridiana e quella serale, ora è giunto il momento finale. Solo un talento sarà eletto come vincitore del programma. Chi sarà? Ma soprattutto: voi chi volete che vinca tra Marisol, Dustin, Petit, Mida, Sarah e Holden? Potete sceglierlo direttamente voi votando nel box presente in fondo al presente articolo.

Marisol, femminilità e talento

Marisol Castellanos Aguilera, la ballerina di origine cubane, fin da subito si è mostrata come una delle protagoniste della 23esima edizione di Amici. Per lei la scuola è stata davvero formativa. Già brava, anzi bravissima, grazie agli insegnamenti dei professori è riuscita a crescere e a mostrare anche un alto più sensuale e femminile, senza mai essere volgare. Talento e professionalità al primo posto. La storia d'amore con Petit? Un tenero sottofondo che non hai mai coperto il suo talento e una innata attitudine per la danza.

Dustin, il ballerino prodigio

Dustin Taylor, il ballerino australiano che ha incantato l'Italia. Fiore all'occhiello della maestra Alessandra Celentano. E non avrebbe potuto essere altrimenti. Già nella fase del pomeridiano, ma soprattutto durante quella del serale, Dustin ha incantato il pubblico con coreografie mozzafiato. Educazione, gentilezza, impegno. Logicamente anche un grande talento. Dustin è arrivato nel programma "già pronto".

Petit, il rapper neomelodico

Educato, gentile, un po' impacciato. Il classico bravo ragazzo, anzi "bravo guaglione" verrebbe da dire. Al secolo Salvatore Moccia, è nato a Roma ma nelle sue canzoni c'è tanto napoletano. Il motivo? Ha origini partenopee (il papà è napoletano, mentre la mamma è francese). Con "Che Fai" ha fatto ballare il pubblico ma il meglio di sé lo ha raggiunto con "Tornerai", ballad romantica. Resta da capire quanto potrà andare lontano (ci si augura molto).

Mida, il trapper dal sangue latino-americano

Mida, nome d'arte di Christian Mida, è arrivato ad Amici avendo alle spalle già un inizio carriera promettente. Sfacciato, sicuro di sé (a volte troppo), il cantante nato a Caracas ha sfornato hit, una dietro l'altra. "Rossofuoco", in particolare, ha raggiunto grandi risultati. Più incerto, invece, sulle cover.

Sarah, la timida ragazza diventata pop-star

La cantante era entrata nel programma in punta di piedi. Timida, anzi timidissima. Inizialmente sembrava che la sua voce fosse limitata a un genere di canzoni, ma poi durante il serale ha mostrato tutt'altro. Tra i finalisti è l'allieva a cui la scuola è servita più di tutti. Grazie al programma, infatti, è cresciuta molto dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare una pop-star. Se saprà circondarsi di uno staff valido e di autori che valorizzeranno la sua voce, potrà andare molto lontano.

Holden, il figlio d'arte tuttofare

Holden, Joseph Carta (figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini) con tutta probabilità ha respirato musica fin da bambino. E si sente. Nonostante la monoespressività, Holden riesce a scaldare i cuori con la sua voce. Le interpretazioni lasciano sempre un'emozione e non sono mai banali. Se a questo si aggiunge un lavoro a 360 gradi anche sulla produzioni e sugli arrangiamenti degli inediti. Da migliorare, invece, la presenza scenica.