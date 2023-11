Amici, Wax entra in studio e confessa di avere un problema con i pantaloni: "Chiedo scusa"

In alto il video con l'esibizione di Wax

Tra gli ospiti della nuova, attesissima, puntata di Amici c'è stato anche Wax. Oggi, 19 novembre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. Oltre ad Achille Lauro e Michele Bravi, c'è stato un altro cantante nello studio: l'ex allievo di Amici Wax. Matteo Lucido - questo il suo vero nome - ha presentato il nuovo brano dal titolo "After". Tuttavia, non è di questo che si parlarà (anche perché l'inedito non colpisce ad un primo ascolto) bensì di un siparietto simpatico che lo ha visto protagonista.

Cos'è accaduto a Wax

Dopo la presentazione della conduttrice, Wax è entrato in studio tra gli applausi del pubblico. Il caloroso abbraccio con Maria: "Mi mancavi sai?", ha detto lei. "Anche tu. Buongiorno Italia, buongiorno Maria", la replica del cantante che poi è andato a salutare Rudy Zerbi: "Capellone!". Quindi, rivolgendosi a tutti: "Ciao raga". Poi la confessione: "Scusate devo chiedere subito scusa dicendo che mi cadono i pantaloni". E ancora: "Per me rega è una figata essere qua".

Quindi ha cantanto il brano, salendo anche tra il pubblico: "Non sono mai salito quassù, che figata. Ho sempre voluto farlo". Dopo l'esibizione ha detto: "Posso dare un consiglio a loro? Abbiate consapevolezza e inconsapevolezza di avere consapevolezza perché per esempio io consapevolezza proprio non ne ho. Bella rega. Sono super carico. Per me è veramente un piacere. Statemi bene e ascoltatevi il pezzo così almeno facciamo qualcosa di importante”, ha affermato prima di andare via. Maria lo ha salutato.

Il videoclip di "Dimmi che non è un addio"

La puntata è poi proseguita con Michele Bravi ospite (per presentare la canzone "Odio") e, prima, una bella novità per uno dei cantanti di Amici. Tra i primi tre, stando alla classifica di Lauro, ci sono stati Ayle, Lil Jolie e Holden. I tre cantanti hanno cantato i propri inediti e alla fine i registi - gli YouNuts! - hanno deciso che produranno il videoclip di "Dimmi che non è un addio", di Holden.