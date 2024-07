Amnesia fatale, il film stasera in tv: trama e cast

La prima serata di Rai 2 è ancora una volta all'insegna del giallo. Oggi, 6 luglio 2024, a partire dalle 21.20 va in onda il film per la tv "Amnesia fatale". Un teso thriller che vede al centro dell'azione una donna di nome Grace. Dopo un brutto incidente, perde la memoria. Il suo passato nasconde più di un segreto.

Amnesia fatale, la trama e il cast

Grace subisce un incidente stradale che la lascia in coma per diversi mesi. Al suo risveglio, si trova in una stanza d'ospedale, confusa e disorientata. Scopre presto di aver perso tutti i ricordi degli ultimi cinque anni: on riconosce gli eventi recenti né riesce a ricordare le persone che l'hanno accompagnata durante questo periodo. Paul, il marito di Grace, è al suo fianco, rassicurandola e cercando di aiutarla a ricostruire la sua vita. Con loro c'è Taylor, la figlia adolescente di Grace, che cerca di riavvicinarsi a una madre che sembra non conoscere più. Lisa, la sorella di Grace, offre il suo sostegno, condividendo aneddoti e storie del passato per stimolare i ricordi. Mentre Grace tenta di adattarsi alla sua nuova realtà, un uomo di nome Kyle appare improvvisamente e, con aria misteriosa, le rivela di essere stato il suo amante negli ultimi anni. Questa rivelazione sconvolge Grace, che non ha alcun ricordo di lui. Inizialmente scettica, la donna inizia a dubitare di ciò che le viene detto da Paul, Taylor e Lisa. Intanto Grace inizia a fare piccoli progressi nel recupero della memoria: Flashback frammentati emergono, rivelando una serie di eventi e incontri che non combaciano con le storie raccontate dai suoi cari. Grace si trova allora intrappolata tra due mondi: quello familiare, rassicurante ma sospettoso, e quello pericoloso e ambiguo rappresentato da Kyle.

"Amnesia fatale" è un thriller psicologico girato per la televisione statunitense, trasmesso in patria per la prima volta il 1° gennaio 2022. Centrali, nella narrazione, sono i temi della memoria e dell' identità, mostrando come la perdita dei ricordi possa alterare la percezione di sé e degli altri. Si parla inoltre di dinamiche familiari, di come la famiglia reagisce e si adatta alle avversità e ai segreti rivelati. E, ancora, il tradimento e la fiducia, filtrati da un impianto di suspense. Diretto da Gigi Gaston, il film ha un cast così composto:

Kate Watson (Grace)

Anna Marie Dobbins (Lisa)

Houston Rhines (Paul)

Emary Simon (Taylor)

Jacob Taylor (Kyle)

Annika Foster (Stacy)

Jesus Ruiz (Detective Wallace)

Roberta Hanlen (Margaret)

Nick Milone (Thad)

Dove vedere “Amnesia fatale” in tv e in streaming

Il film "Amnesia fatale" va in onda sabato 6 luglio 2024 a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il lungometraggio è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

