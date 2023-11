"Amore alla prova – La crisi del settimo anno" con Giulia De Lellis, da stasera in tv: anticipazioni, come funziona, coppie

Al via oggi, mercoledì 15 novembre 2023, dalle 21.20 su Real Time, il nuovo format "Amore alla prova – La crisi del settimo anno". Prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, vede Giulia De Lellis come padrona di casa, affiancata dallo psicologo Matteo Radavelli. Scopriamo ulteriori dettagli su ciò che vedremo.

Amore alla prova – La crisi del settimo anno, anticipazioni format

Real Time si conferma il canale televisivo dell'amore, raccontato attraverso le sue tante sfumature. Basti pensare al successo di "Primo appuntamento" con Flavio Montrucchio, uno dei must della rete. Oppure a "Matrimonio a prima vista" o "Il castello delle cerimonie". Ma dato che non sempre tutto è oro ciò che luccica, bisogna evidenziare anche gli aspetti di coppia più critici. Un proposito evidenziato dal nuovo format "Amore alla prova – La crisi del settimo, adattamento dell' internazionale "Seven Years Switch".

Alla guida del programma troviamo Giulia De Lellis, che si conferma un nome caro alla rete, dopo le conduzioni di "Love Island Italia" (2021) e "Call of Beauty" (2023). Ad affiancare l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" c'è lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Radavelli, esperto in relazioni e terapia di coppia.

Le regole del programma sono le seguenti: Quattro coppie che attraversano una fase difficile nella loro relazione scelgono di affrontare una sfida per loro inedita: scambiarsi i partner per un periodo di due settimane. Al termine di questo "rischioso" esperimento, si troveranno di fronte a una decisione cruciale: optare per la separazione o scegliere di rimanere insieme, dimostrando così di aver superato le incomprensioni che hanno minato la loro relazione.

La prima edizione di "Amore alla prova – La crisi del settimo anno" è formata da un totale di quattro puntate, trasmesse da Real Time, in prima serata, nel corso di altrettanti mercoledì.

Le quattro coppie che si metteranno in discussione sono quelle formate da:

Monia El Khalfane (33 anni, casalinga) e Ugo Sorrentino (47 anni, farmacista)

Lorena Melchionna (38 anni, gestisce una casa vacanze) ed Emanuele "Lele" Troiano (46 anni, gestore di una pizzeria e insegnante di karatè)

Jenifer Gomes (31 anni, proprietaria di un negozio abbigliamento) e Tommaso Ciuffi (29 anni, istruttore e pilota di rally)

Valentina Martini (30 anni, proprietaria di due negozi) e Massimiliano Abagnale (31 anni, indossatore e speaker radiofonico)

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 15 novembre 2023)

La prima puntata di "Amore alla prova – La crisi del settimo anno", va in onda mercoledì 15 novembre 2023 su Real Time a partire dalle 21.20; ed è visibile anche in live streaming sul sito ufficiale del canale e on demand sulla piattaforma Discovery +, per gli abbonati al servizio.

