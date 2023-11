Amore+IVA, lo spettacolo di Checco Zalone stasera in tv: le anticipazioni

Checco Zalone è di certo tra i comici italiani dei nostri tempi più amati in assoluto, tra i pochi a mettere d'accordo un grande bacino di pubblico e buona parte della critica. Protagonista da record di alcuni lungometraggi per il grande schermo (con un incasso totale di 220 milioni di Euro per cinque film), l'attore e regista è solito centellinare le sue apparizioni televisive, ma è nei fatti artisticamente inesauribile: il suo spettacolo teatrale "Amore+IVA" ha attraversato l'intero stivale e approda adesso, 14 novembre, in prima serata su Canale 5: un'occasione d'oro per vedere o rivedere in t uno show capace di vantare numeri da urlo: 111 repliche tutte esaurite e la vendita di un totale di 350.000 biglietti venduti.

La sempre meravigliosa cornice dell'Arena di Verona fa da sfondo ad una performance scatenata, in cui Checco Zalone, con la sua peculiare ironia, regala al pubblico un mix vincente della sua comicità: dunque musica, parodie, imitazioni, racconti e aneddoti. Il tutto secondo lo stile che ha fatto le sue fortune: un linguaggio dissacrante, diretto senza disdegnare aspetti più surreali, per gettare uno sguardo scherzoso e complesso sulla società in cui viviamo. Il vincente risultato vede Luca Medici (vero nome dell'artista) coinvolge gli spettatori in un'esperienza divertentissima e al contempo riflessiva.

Per arricchire ulteriormente lo show, Zalone è accompagnato sul palco da quattro talentuosi musicisti (Antonio Iammarino alle tastiere, Felice Di Turi alla batteria, Egidio Maggio alla chitarra e Pierpaolo Giandomenico al basso) e tre bravissimi performer (Alice Grasso, Kristyna Kachtikova e Maurizio Bousso), Checco Zalone offre uno spettacolo eclettico e coinvolgente che lascia il segno, da lui stesso scritto, con Sergio Rubino e Antonio Iammarino. Lo show è prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta.

Checco Zalone non ha certo bisogno di presentazioni, ma lo spettacolo "Amore+IVA" sarà ugualmente in grado di sorprendere, confermando tutte le caratteristiche che hanno fatto di lui uno dei personaggi più amati dello spettacolo italiano della nostra epoca.