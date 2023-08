Stupri di Palermo e Caivano, Andrea Giambruno: "Se eviti di perdere i sensi, magari eviti di trovare il lupo"

"Il first gentleman colpisce ancora" scrive Dagospia segnalando la parte di intervento di Andrea Giambruno durante il suo programma Diario del Giorno, Rete 4, in cui trattava dei casi di stupro di gruppo a Palermo e Caivano. In studio insieme a lui, come ospiti, l'avvocata Annamaria Bernardini De Pace, il condirettore di Libero Pietro Senaldi, l'avvocata Ebla Sahmed e infine l'imprenditore Gianfranco Librandi. Stavano parlando della lettera scritta e inviata dal padre della ragazza violentata in quello che è stato poi definito lo stupro di Capodanno a Roma alla ragazza vittima a Palermo che si conclude con "Sei sola".

Cosa ha detto Andrea Giambruno

Bernardini De Pace nel suo intervento ha parlato di come i genitori dovrebbero introdurre nell'educazione dei figli il meccanismo di "autotutela preventiva". Ed è proprio legandosi a questa riflessione che il compagno di Giorgia Meloni chiede: "Direttore Senaldi qual è questa forma di autotutela di cui faceva menzione adesso l'avvocato Bernardini De Pace? Facciamo degli esempi concreti che possano essere anche di aiuto a chi ci sta ascoltando da casa? Che ci sta guardando?".

Senaldi quindi risponde: "Mi spingete su un terreno in cui è facile essere fraintesi e io non voglio essere frainteso, quindi è scontata la condanna dello stupro più totale e feroce. Io immagino che l'autotutela a cui l'avvocato allude sia il fatto di dire 'ragazze tenete presente che ci sono dei contesti pericolosi e è ovvio che voi avete il diritto di non essere violentate, ma purtroppo la realtà spesso non rispecchia i diritti sacri e inviolabili e allora dovete cercare innanzitutto di non perdere conoscenza, di rimanere capaci di intendere e di volere e poi frequentare dei contesti il più sani possibili'. È giusta la frase: nessuno ha il diritto di violentare nessuno, ma non è detto che questo non accadrà".

"Bravissimo - replica Giambruno - e credo che tu qui stia parlando più da padre che da giurista perché, perché poi effettivamente magari uno a sua figlia dice 'guarda magari non salire in macchina con uno sconosciuto, perché è verissimo che tu non devi essere violentata perché è una cosa abominevole, però magari se eviti di salire in macchina con uno sconosciuto magari non corri quel pericolo".

Senaldi lo interrompe e aggiunge: "Se tu contini a dire 'tu hai il diritto di non essere violentata' è una verità, è una bellissima verità, ma mal si concilia con la realtà e magari ad una ragazza di 15-16 anni gli dai un messaggio che questa può equivocare". Quindi il conduttore riprende la parola e si rivolge a Librandi: "È vero Librandi? Forse dovremmo smetterla di far passare questo messaggio e quindi essere un po' più protettivi anche nel dialogo, nel lessico? Certo che se tu vai a ballare e hai tutto il diritto di ubriacarti, certamente questo è assodato, e dice bene Senaldi che non può esserci nessun tipo di fraintendimento, però se eviti di ubriacarti, di perdere i sensi magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche e poi rischi effettivamente che il lupo lo trovi".

A queste parole l'imprenditore replica così: "Io sono un padre quindi immagino il dolore che potrei provare se potesse capitare a mia figlia. Io cercherò di far capire a lei che oltre al fatto che può capitare, ci sono anche persone che lo fanno per danaro, perhcé uno di questi signori ha detto 'devo mandare il video e poi lo cancello' quindi questo ci dice che erano coinvolti in una questione di soldi".

È possibile vedere la puntata integrale di Diario del Giorno del 28 agosto su Mediaset Infinity (che sarà disponibile fino al 04 settembre 2023).

Le reazioni sui social

Le parole di Giambruno sono diventate velocemente virali sui social e sia su X sia su Instagram è possibile trovare spezzoni dell'intervento del compagno di Giorgia Meloni. In molti stanno condannando le parole di Giambruno e ad esempio su X si legge: "Certo che se eviti anche di truccarti, metterti il rossetto, i jeans attillati o peggio la minigonna e magari eviti di parlare con i ragazzi, sei una botte di ferro. Perché la colpa è tua".

E tra le persone che si sono schierate contro le parole del giornalista anche Carlo Verdelli, direttore di Oggi: "Se le ragazze la smettessero di aver voglia di ballare, bersi un drink, stare sui social, uscire di casa (se non accompagnate da una guardia del corpo). Se insomma rinunciassero a essere ragazze e si votassero tutte quante a clausura, nessuno le violenterebbe. Così, #Giambruno?".

