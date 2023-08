Andrea Giambruno: "Non ho mai giustificato uno stupro. Nessuno, neanche Meloni, può dirmi cosa dire"

Da due giorni il nome di Andrea Giambruno è tornato ad essere al centro del dibattito politico e sociale. Oggi ha deciso di rompere il silenzio concedendo un'intervista al Corriere della Sera nella quale ha chiaramente affermato di non aver detto nulla di sbagliato e quindi non chiederà scusa, poi ha aggiunto: "Non esisterà mai un giorno in cui sarà un politico o un collega a dirmi che devo dire. Anche Meloni non si è mai permessa di dirmi cosa dire".

"Io non ho mai detto 'la ragazza se l’è cercata' o che, se eviti di ubriacarti, 'non ti stuprano': questi virgolettati sono usciti su un giornale e poi dappertutto, ma sono diffamazione pura", afferma senza alcun accenno di calma Giambruno. E alla domanda sul come mai sia così arrabbiato, Andrea replica fermamente: "Perché basterebbe sbobinare quello che ho detto: ma ai politici che mi attaccano non viene il dubbio che non posso aver giustificato uno stupro?".

Queste sono le parole pronunciate da Giambruno a Diario del Giorno: "Certo che se tu vai a ballare e hai tutto il diritto di ubriacarti, certamente questo è assodato, e dice bene Senaldi che non può esserci nessun tipo di fraintendimento, però se eviti di ubriacarti, di perdere i sensi magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche e poi rischi effettivamente che il lupo lo trovi".

E parlando delle parole che ha usato ha specificato: "Ho premesso che era un atto abominevole compiuto da bestie, poi, siccome l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace e il direttore Pietro Senaldi parlavano di autotutela, mi sono permesso di dire ai giovani, a ragazzi e ragazze senza distinzioni di genere, di non uscire apposta per ubriacarsi e drogarsi, mi sono raccomandato di fare attenzione perché, purtroppo, il malintenzionato lo trovi. Non ho detto che gli uomini sono legittimati a stuprare le donne ubriache. Invece, certi politici vanno dietro a un titolo falso, chiedono la mia sospensione, ma per cosa? Per aver detto ai ragazzi non vi drogate?".

Giambruno: "Di questa storia non parleremo più"

Dopo quanto successo il giornalista con i suoi collaboratori hanno deciso "che di questa storia non parleremo più: il silenzio è l’unico modo per aiutarla a superare il trauma" visto anche il messaggio scritto sui social dalla ragazza vittima dello stupro di Palermo, "mi state portando alla morte". "Una ragazza che scrive questo è lacerata dentro. Eppure, c’è chi strumentalizza lei per attaccare me. Se posso aggiungere: strumentalizzano gli stessi politici che mi fanno chiamare per pietire un invito. I nomi, va da sé, non glieli dico".

A chi chiede che Giorgia Meloni prenda le distanze dalle idee del compagno, in particolare è stata commentata Chiara Braga, Pd, Giambruno replica: "Ma Braga che chiede? Che il presidente del Consiglio prenda le distanze dalle idee di un giornalista? Ed è la stessa sinistra che difende Saviano? E la sinistra, quindi, vuole tutti ubriachi, drogati?".

Cecilia D'Elia, vicepresidente commissione d'inchiesta sul femminicidio, ha scritto questo in una nota: "A Giambruno dico quindi che occorre educare i ragazzi al rispetto, non le ragazze alla prudenza, insegnare loro il valore del consenso, non alle ragazze quello della diffidenza, ma il diritto all’esistenza libera e non il comportamento dimesso. Se una ragazza alza un po’ il gomito può aspettarsi un mal di testa, non uno stupro". E a queste parole Giambruno risponde così: "Io non faccio l’educatore, ma il divulgatore. Le mamme diranno sempre 'stai attenta' e anche io continuo a dirlo".

Questa oggi si chiama 'vittimizzazione secondaria' e questo è stato fatto notare da alcune parlamentari Cinque Stelle. È a questo punto che il conduttore specifica che lui non ha detto nulla di sbagliato: "Ma si rendono conto che così colpevolizzano anche un intero gruppo di lavoro solo perché conduco io? Ripeto: quei virgolettati sono da querela. Se avessi detto qualcosa di sbagliato, avrei chiesto scusa, ma non è così e non esisterà mai un giorno in cui sarà un politico o un collega a dirmi che devo dire. Anche Meloni non si è mai permessa di dirmi cosa dire".

Giambruno è "Amareggiato. Schifato", inoltre "Chiedono la mia sospensione, e su frasi false, gli stessi che decantano la libertà di espressione. Piuttosto, dico io, attaccatemi perché dico cose ovvie, banali: che a luglio fa caldo o che è meglio non drogarsi".