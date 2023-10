Giambruno si scusa in diretta per la frase sui migranti: "Termine inopportuno, ma non sono razzista"

L'ennesimo scivolone di Andrea Giambruno finisce con le scuse in diretta, ma allo stesso tempo una bordata contro chi lo ha criticato. Facciamo un passo indietro e torniamo a venerdì scorso, quando il giornalista Mediaset, che conduce su Rete 4 Diario del Giorno, ha definito "transumanza" il fenomeno della migrazione. In particolare ha detto, parlando di Berlusconi: "È stato il più grande ministro degli Esteri che questo Paese ha avuto negli ultimi 30 anni, aveva già capito tutto ciò che sarebbe successo in situazioni che oggi stiamo commentando: dalla transumanza, così possiamo definirla, dall'Africa verso l'Europa, alla situazione della guerra fredda tra Stati Uniti e Russia".

Un termine forte, indicato quando si parla di animali di grossa taglia, che è costato a Giambruno durissime critiche e accuse di razzismo, da parte del pubblico, sui social, ma anche di tanti colleghi che lo hanno condannato senza possibilità di appello. Ieri sono arrivate le scuse: "Prima di andare in pubblicità ci prendiamo 30 secondi, perché durante la puntata di venerdì scorso di Diario del Giorno, dedicata al complesso fenomeno dell'immigrazione illegale, ho utilizzato un termine decisamente inopportuno e inappropriato - ha spiegato -. Me ne scuso in prima persona con queste persone, con il pubblico da casa e con l'azienda che mi ospita".

Il resto del discorso sembra un po' una giustificazione: "Durante una diretta, chi fa questo mestiere lo sa, si utilizzano migliaia di parole e può capitare a chiunque, umanamente, di sbagliare - ha proseguito il compagno di Giorgia Meloni -. Io lo faccio, ho fatto mea culpa, lo ripeto, mi sono scusato, ma le accuse di razzismo che mi sono state rivolte sono lontane anni luce dalle mie idee. Mie personali e ovviamente anche di questa azienda". Infine una stoccata, e niente affatto velata, verso i colleghi che lo hanno criticato in questi giorni: "In chiusura anche un ringraziamento a quei colleghi, quelli bravi, si intende, che ogni giorno mi spiegano e mi dicono quello che devo dire e non dire - ha tuonato, sarcastico -. Ecco, a quelli che sono così bravi io vi dico solo una cosa: 'Vi ringrazio. Vi sono molto riconoscente, ma davvero molto".