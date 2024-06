Andrea Pucci in...tolleranza zero, stasera in tv: le anticipazioni dello show

Mercoledì 19 giugno in prima serata, Italia 1 ripropone "In-tolleranza Zero", il one man show di Andrea Pucci. Lo spettacolo, registrato al Teatro Nazionale di Milano - e trasmesso la prima volta in tv il 23 dicembre 2018 - vede il comico affrontare con umorismo ed energia le sfide quotidiane di chi ha superato i 50 anni.

Pucci, noto d'arte di Andrea Baccan, porta in scena la "fatica di vivere" con la sua tipica comicità travolgente. Tra incomprensibili mode passeggere, difficoltà con le nuove tecnologie e la gestione delle dispendiose attività extrascolastiche dei figli, il comico offre una prospettiva esilarante sulle difficoltà della vita moderna.

Supportato dalla Zurawski Live Band, lo show alterna monologhi comici a momenti di musica dal vivo, creando in tal modo uno spettacolo dinamico e coinvolgente. Con il suo stile inconfondibile, evita la satira politica, concentrandosi piuttosto sulla comicità di costume e sulle situazioni quotidiane.

"In-tolleranza Zero" è un ritorno che vide il comico tornare sul piccolo schermo dopo un anno di pausa. Pucci racconta con ironia e affetto le esperienze di una generazione cresciuta in un'epoca analogica, ora alle prese con un mondo digitale in continua evoluzione. La sua narrazione mescola bilanci, memorie, intolleranze e riflessioni sulla vita, l'amore, il sesso, la salute e l'educazione dei figli.