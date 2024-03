Andrea Purgatori, altri due medici indagati per la morte del giornalista

Sale a quattro il numero dei medici indagati per la morte del giornalista Andrea Purgatori, deceduto a Roma il 19 luglio del 2023. L'iscrizione nel registro degli indagati di altri due professionisti è stata effettuata dopo che l'autopsia svelò l'assenza di metastasi nel cervello. La presunta diagnosi errata, secondo i pm che indagano, potrebbe aver indotto i due medici della clinica dov'è era stato ricoverato il giornalista a sottoporlo a cure sbagliate. Ora l'attesa è per l'incidente probatorio, disposto dalla procura di Roma, per il 21 marzo.

Le indagini

Il fascicolo sulla morte del giornalista era stato aperto in seguito all'esposto presentato dalla famiglia del giornalista e due erano state le persone iscritte nel registro degli indagati dalla procura di Roma qualche giorno dopo la morte. Nell'esposto depositato a piazzale Clodio i familiari avevano chiesto che venisse fatta luce sulla correttezza della diagnosi riferita al giornalista e delle cure apportate. Nel mirino degli inquirenti le cliniche dove il giornalista era in cura per un tumore ai polmoni e alcuni problemi celebrali. In seguito gli esami hanno appurato che Purgatori non aveva metastasi al cervello.