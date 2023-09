Morte Andrea Purgatori, il risultato degli esami: "Non c'erano metastasi al cervello"

La morte di Andrea Purgatori, scomparso lo scorso 19 luglio a causa di un tumore, ha lasciato profondi dubbi nei familiari, che hanno avviato una denuncia affinché venga fatta luce sulla correttezza della diagnosi refertata al giornalista e delle cure apportate. Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio si procede per l'ipotesi di omicidio colposo e ci sono due medici indagati.

Da giorni si aspettava l'esito degli accertamenti fatti dai medici legali (consulenti della Procura), e oggi è arrivato, durante un incontro tra i consulenti dei pm e quelli delle parti per fare il punto sull'attività effettuata in queste settimane all'istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata. Secondo quanto emerge concordemente dagli esami istologici, al momento del decesso di Andrea Purgatori non erano presenti metastasi al cervello. L'inchiesta mirava proprio a chiarire se Purgatori avesse o meno delle metastasi al cervello, come sembrava essere emerso dalle radiografie nella prima clinica che ha seguito il giornalista. Nel corso dei successivi accertamenti medici avvenuti in un'altra struttura della Capitale, invece, non sarebbero emerse. Secondo i medici le lesioni sarebbero segni di un'ischemia. Proprio per questo motivo la famiglia ha parlato di possibili errori nella diagnosi e nelle cure. Se l'esame avesse confermato la presenza di metastasi, allora l'indagine poteva andare verso l'archiviazione, mentre ora ci sono i presupposti per una battaglia legale.