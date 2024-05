Andrea Saccone, campione a L'Eredità con Frizzi: "Dopo il programma seguì lo strapiombo e la depressione"

Sono passati 6 anni dalla sua partecipazione a L'Eredità - e da quell'abbraccio finale con Fabrizio Frizzi, che sarebbe morto dopo 10 giorni - e oggi Andrea Saccone, tra i campioni più noti del game show di Rai 1, ricorda quei momenti. "Ho siglato il record di puntate e dei soldi buttati. Rosico pesantemente" ha fatto sapere in un'intervista a TvBlog.

Appena 19enne, Andrea Saccone fu protagonista del programma per due settimane consecutive, vincendo 48 mila euro in gettoni d'oro che si trovano ancora oggi in banca: "Tolte le tasse, 30 mila. Ma ho avuto fortuna perché venni ben consigliato. Mi spiegarono infatti che avrei potuto prendere i gettoni d'oro, o l'assegno già cambiato. Mi convinsero a scegliere la prima strada. Ci pensò mia madre a metterli in cassaforte. Lei lavorava in banca e le affidai tutta la gestione. So che posso campare tranquillo, perché se un giorno avrò bisogno potrò usufruire di quel tesoretto".

Una volta spenti i riflettori e ottenuto il diploma, per Andrea iniziò un momento molto complicato: "Non avevo voglia di fare niente, è brutto da dire, lo so - ha spiegato - Morale della favola: rimasi fermo un anno e, dopo dodici mesi passati a non fare niente, scelsi il corso triennale di matematica a Firenze. Mi ero montato la testa, me la tiravo da morire. Se incontrassi l'Andrea 18enne lo prenderei a sberle. Ebbi un picco altissimo, a cui seguì lo strapiombo e la depressione. Ti ritrovi da solo, senza sapere cosa fare del tuo futuro, mentre i tuoi coetanei, al contrario, lo sanno benissimo". Da tutti veniva ricordato come l'ultimo concorrente di Frizzi e questo gli è pesato molto: "Per tutti ero inevitabilmente legato alla figura di Frizzi. Mi invitarono ovunque per ricordarlo e parlare di lui. Quando andavo nei programmi sapevo già cosa avrebbero raccontato. Mi andò bene per una, due volte - ha detto - Poi mi resi conto che poteva sembrare che sfruttassi la morte di Fabrizio per apparire. Non mi sembrava il caso".