Angela Merkel diventa una detective: la nuova (assurda) serie Rai

I telespettatori sono balzati dal divano oggi pomeriggio. Il motivo? Rai Due ha trasmesso per la prima volta lo spot della nuova serie tv "Miss Merkel". In onda venerdì a partire dalle 21.20, la serie racconta le avventura di una ex cancelliera, chiamata proprio Angela Merkel, che si ritira in un tranquillo paese con il marito e il cane dopo aver abbandonato la politica. Questo nome e questa storia vi ricordano qualcuno? Sì, proprio quelli della ex cancelliera tedesca.

Intendiamoci, la serie non racconta certo la vera storia di Merkel. Quello che andrà in onda è, piuttosto, il lavoro di fantasia degli sceneggiatori, che immaginano di la vita della politica la fine dell'attività alla guida della Germania. Dopo decenni passati in parlamento, la finta Merkel si reinventa infatti detective nella sua nuova vita. "Ironica, arguta, intraprendente, presto si trova coinvolta in un misterioso omicidio", si legge nella trama della prima puntata, intitolata "Morte al Castello".. "Determinata a trovare la verità, l'ex leader deve affrontare le difficoltà del suo nuovo lavoro e superare il suo passato politico. Un thriller intrigante che mette alla prova le abilità investigative di Miss Merkel", proseguono le anticipazioni.

La serie è già andata in onda l'anno scorso su RTL Television, ovvero una rete televisiva privata tedesca. A noi non resta che aspettare la messa in onda di venerdì.

Non credo di aver capito bene: una serie in cui Angela Merkel diventa un Don Matteo in gonnella. E l'episodio con Berlusconi che le fa cucù e le da della culona inchiavabile è previsto? pic.twitter.com/cpTfAOtDfZ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 9, 2024

