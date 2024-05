Eurovision, Angelina dopo l'esibizione piange e abbraccia una persona molto speciale. Chi è

Una bella esibizione che, come ampiamente descritto in questo articolo, non ha deluso le aspettative. Si parla di Angelina Mango, la talentuosa cantante ex Amici nonché vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Durante la finale dell'Eurovision in onda oggi 11 maggio, Angelina Mango ha rappresentato l'Italia cantando proprio "La Noia", il brano che l'ha fatta trionfare al Teatro Ariston.

Una volta scesa dal palco, è tornata nel backstage e ha cominciato a ridere, poi si è commossa. Infine si è lasciata andare a un grido di gioia ed è andata ad abbracciare Marta Donà, in lacrime. Donà è la sua manager. Nipote di Adriano Celentano e Claudia Mori, già manager di Marco Mengoni e i Maneskin (anche loro vincitori di Sanremo, con la band vincitrice anche dell'Eurovision Song Contest). Riuscirà, anche Angelina, a raggiungere un buon posizionamento se nonm addirittura, la vittoria? Non resta che attendere l'esito delle votazioni. Qui sotto il video del tenero abbraccio tra Mango e Donà.