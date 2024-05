Eurovision, la finale: l'entrata di Angelina sul palco. Il video

Ha preso il via la finale dell'Eurovision, il noto show musicale internazionale nato organizzato annualmente dai membri dell'Unione europea di radiodiffusione. Quest'anno l'Italia è in gara con Angelina Mango. La talentuosa cantante, ex Amici di Maria De Filippi ed ultima vincitrice del Festival di Sanremo con "La Noia", è pronta a far ballare tutto il pubblico, quello presente e quello a casa. L'Italia, ovviamente, fa tutta il tifo per lei.

L'entrata di Angelina: il video

Angelina si esibirà per 14esima, ma prima si è presentata sul palco come tutti gli altri artisti in gara. Uno alla volta, infatti, sono entrati con la bandiera del proprio Paese. Per lei un vestito nero vedo/non vedo e sotto una tutina sempre nera, stretta. Spalle scoperte e braccia coperte solo a metà. Scintillante e sempre meravigliosa. Angelina Mango sa arrivare anche per i look, mai banali. Baci verso le telecamere e la bandiera tricolare sventolata con orgoglio in aria. E sul web tutti sono già impazziti. Sotto al filmato, ripubblicato ad esempio della popolare pagina Trash Italiano, i commenti sono tutti a suo favore. Non potrebbe essere altrimenti: la cantante è riuscita fin da subito a creare un ottimo rapporto con i fan: variegati e trasversali. Peccato solo che le quotazioni non siano esattamente a favore della cantante italiana. Ma tutto può cambiare.