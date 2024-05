Eurovision, Angelina e il portafortuna: "Ce l'ho ma non si vede". Cos'è

Tutto pronto per la finale dell'Eurovision Song Contest 2024. Stasera, sabato 11 maggio, verrà infatti eletto il vincitore. Dopo tutte le esibizioni dei Paesi in gara, si scopriràn chi trionferà al festival musicale internazionale nato nel 1956 e organizzato annualmente dai membri dell'Unione europea di radiodiffusione. Tra questi, logicamente, anche l'Italia, che quest'anno partecipa con Angelina Mango, che canta "La Noia".

Le parole di Angelina poco prima dell'inizio

Proprio Angelina, poco prima dell'inizio del grande show, è stata ospite del TG1. Al termine dell'edizione delle 20, la cantante ex Amici di Maria De Filippi ha risposto ad alcune domande, visibilmente emozionata. "È vero che ti sei portata il peperoncino in valigia?", le ha domandato la giornalista. "Assolutamente sì - le parole di Angelina -. Ce l'ho qui al collo anche se non si vede. Però ho capito in questa esperienza che la fortuna l'accettiamo sempre ma in alcuni casa non serve fortuna, bensì amore. E sono contenta di averne così tanta intorno".

Poi la giovane cantante ha aggiunto: "L'emozione che mi porto dentro? Quella più grande spero di provarla stasera sul palco, ma per ora mi porterò a casa tutti gli sguardi delle persone del pubblico. Mi hanno insegnato che la musica è una lingua e parla a tutti. La mia esibizione? Ho la fortuna di condiderle con le ballerine, che sono grandi donne. Ho alle spalle un grande team, spero di rendergli onore". Come andrà? Tutta Italia fa tifo per lei.

"Ho tante scaramanzie, di solito io mi scrivo qualcosa sul braccio altrimenti va male - aveva già rivelato a Corsi e Maionchi -. Io mi scrivo: 'La vita è preziosa', che è una frase scaramantica che ultimamente ha funzionato. E l'altra (la scrive ma la vedono solo i conduttori, ndr)".