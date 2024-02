Angelina Mango, ritrovata la custodia del suo premio di Sanremo: la sua reazione in tv (video)

La custodia rossa del premio del Festival di Sanremo vinto da Angelina Mango è stata ritrovata, per la gioia della cantante che aveva lanciato un appello sui social. "Stiamo cercando disperatamente la custodia del premio. Qualcuno ce l'avrà. Io vado in giro così... Non è fattibile" aveva detto nel video diventato virale in poche ore dove si vedeva il premio tenuto in una busta di cartone. La notizia del ritrovamento è stata data ad Angelina mentre era ospite del programma di Rai 2 Stasera c'è Cattelan: nessun "ladro" dietro la scomparsa, solo una dimenticanza comprensibile nei momenti concitati successivi alla proclamazione.

A comunicarlo alla diretta interessata è stato Walter Vacchino, proprietario del Teatro Ariston, che è intervenuto a sorpresa in collegamento da Sanremo. Grande la contentezza di Angelina che urlato di gioia e ringraziato il signor Vacchino. Dov'era la tanto cercata custodia? "L'aveva dimenticata sul palco dopo Domenica In. L'abbiamo ritrovata e custodita nel nostro Ariston Cafè, abbiamo custodito la scatola e l'amore che l'Ariston ha per Angelina. Gli auguriamo tanta fortuna per tutto quello che deve fare sul palcoscenico", ha detto il patron dell'Ariston che adesso farà in modo di spedirla alla cantante ancora grata per il gesto ripreso nel video postato su Instagram da Cattelan.